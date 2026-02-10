Camila Osorio inició con fuerza su participación en el WTA 1000 de Doha y continúa mostrando un gran comienzo de temporada. La tenista cucuteña sumó su octava victoria del 2026 tras avanzar en la segunda ronda de la competencia catarí.

La deportista avanzó luego de superar a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021, en un duelo que se resolvió por retiro de la europea en el tercer set, cuando el marcador favorecía a Osorio 2-0. El compromiso terminó con parciales de 2-6, 6-4 y 2-0, después de una hora y 47 minutos de acción.

El encuentro arrancó cuesta arriba para la colombiana, que cedió el primer parcial 2-6; sin embargo, reaccionó con solidez ganó la segunda, donde impuso su ritmo para igualar el partido con un 6-4. En el set definitivo, Osorio tomó ventaja antes de que Raducanu, tras recibir atención médica e intentar continuar, se viera obligada a abandonar.

Con este resultado, Osorio selló su paso a la siguiente fase del torneo, instancia en la que enfrentará a la checa Katerina Siniakova, actual número 44 del escalafón mundial de la WTA.

Vale recordar que Camila Osorio, 84 del ránking mundial, ganó el pasado 31 de enero su primer torneo WTA 125 al imponerse en la final de Manila a la croata Donna Vekic con una vibrante remontada.

Osorio, que continuará en el ‘top 100’ de la clasificación universal, culminó una buena semana en la capital filipina y se impuso en dos horas y 32 minutos por 2-6, 6-3 y 7-5 tras un comienzo sufrido y una reacción con valentía y solidez.