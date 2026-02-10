El impacto de las figuras deportivas trasciende las estadísticas para convertirse en un referente de identidad nacional. En la historia del balompié sudamericano, pocos nombres resuenan con la autoridad de Radamel Falcao García, cuya trayectoria ha servido como puente entre el talento regional y la élite del fútbol europeo.

Lea también: Indignación por hombre que acosó a la reina del Carnaval, Michelle Char, durante La Guacherna

Llegar a la cuarta década de vida manteniéndose en la competencia activa es un hito de longevidad que invita a analizar no solo sus logros técnicos, sino el legado de liderazgo que ha sembrado en cada club que ha representado. Este 10 de febrero de 2026, el delantero samario celebra sus 40 años, un aniversario que ha movilizado a los clubes más importantes del mundo en un reconocimiento a su carrera.

El aniversario del máximo artillero en la historia de la Selección Colombia fue “inaugurada” por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que mediante un video conmemoró los goles más significativos del ‘Tigre’ vistiendo la camiseta nacional.

Actualmente, Falcao defiende los colores de Millonarios, club que aprovechó la fecha para exaltar la jerarquía del atacante y agradecer su presencia en la nómina bogotana. Este gesto de gratitud se replicó en Europa, donde el Porto recordó la etapa inicial del colombiano en el Viejo Continente entre los años 2009 y 2011, mientras que el Atlético de Madrid difundió una selección de sus anotaciones más memorables en LaLiga de España, donde fue pieza fundamental de la estructura colchonera.

Hoy celebra el ídolo de todo un país y el orgullo de nuestra hinchada. ¡Feliz cumpleaños Falcao! 🐯💙



Gracias por tu jerarquía y tu magia. ¡Grande, Radamel! 🔥💪⚽ pic.twitter.com/yHruzhPTHh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 10, 2026

Lea también: ¿Es verdad que embargaron las cuentas de Junior?

Uno de los aportes más educativos sobre la figura de Falcao provino del AS Mónaco, institución que destacó su rol como mentor de nuevas generaciones. A través de un clip, el club francés recuperó el testimonio de Kylian Mbappé, quien reconoció abiertamente que el colombiano fue la mejor guía que tuvo durante sus primeros pasos en el profesionalismo.

Este componente formativo se complementó con la difusión, en alianza con la Champions League, del histórico gol que el samario le marcó al Manchester City, una pieza que se estudia como referente de técnica individual en la definición. Incluso en Inglaterra, el Chelsea FC recordó su paso por el club londinense, subrayando la profesionalidad del delantero durante los doce encuentros que disputó en la Premier League.

El respeto que genera el colombiano en el ecosistema futbolístico se evidenció también en los mensajes de sus colegas y antiguos compañeros de vestuario. Figuras de la talla de Mario Alberto Yepes, Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar y Hugo Rodallega, entre otros, se sumaron a la celebración, reconociendo el impacto humano del jugador más allá de los títulos obtenidos.

Lea también: Jarlan Barrera recibe otro rechazo y continúa sin equipo en la Liga BetPlay: ‘ni lo necesitamos ni hubo conversaciones’

A sus 40 años, Radamel Falcao García no solo celebra un año más de vida, sino la vigencia de una carrera que ha redefinido el estándar del futbolista colombiano en el exterior, consolidándose como un ejemplo de disciplina y resiliencia para las futuras promesas del deporte.