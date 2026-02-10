El pleito sigue, no ha parado. El exfutbolista Jáider Romero sigue con su litigio contra Junior, equipo con el que fue dos veces campeón de la Liga.

El exfutbolista ganó en marzo del 2024 una demanda al club por “despido sin justa causa”, por lo que el equipo estuvo obligado a volver a incluirlo en su nómina y pagarle todas sus prestaciones legales.

Si bien el exdeportista no tiene ningún rol en la parte futbolística del equipo, los atlanticenses lo tienen incluido en su nómina y esporádicamente se le realizan exámenes médicos.

Sin embargo, en las últimas horas ha salido a luz una noticia sobre un supuesto embargo para la institución currambera por no pagarle en la fecha límite del 30 de enero una suma que se le adeudaba.

EL HERALDO conoció que es verdad que no se le ha pagado todavía el dinero, pero al equipo no se le ha embargado ninguna de sus cuentas por este inconveniente que viene presentado con el cesarense.

Así las cosas, Junior espera ponerse al corriente en los próximos días con el futbolista y así seguir cumpliendo con la demanda que este ganó ya hace un par de años.