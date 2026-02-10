Carlos “el Pibe” Valderrama y Faustino “el Tino” Asprilla protagonizaron un emotivo momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Los históricos referentes del fútbol colombiano se reencontraron y compartieron con sus seguidores la alegría de volver a verse después de un tiempo.

El exmediocampista samario publicó una fotografía junto a su antiguo compañero de Selección Colombia, acompañada de un mensaje, resaltando la relación fraterna que los ha unido desde sus años como compañeros en el equipo nacional.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Durante la década de los noventa, Valderrama y Asprilla fueron piezas fundamentales en una de las etapas más recordadas del fútbol colombiano. Juntos lideraron procesos históricos, clasificaron a mundiales y dejaron una huella imborrable en la memoria de los aficionados.

Ambos construyeron una amistad basada en el respeto, la confianza y la pasión por el juego, elementos que siguen presentes incluso tras su retiro de las canchas.

La publicación generó miles de comentarios y reacciones en cuestión de horas. Seguidores, exfutbolistas y periodistas deportivos destacaron la importancia del gesto.