A puro poder ofensivo y con un pitcheo que volvió a imponer condiciones, Caimanes de Barranquilla firmó una actuación redonda la tarde de este lunes al derrotar 8-0 al Club Daom de Argentina, en juego correspondiente a la quinta jornada de las Series de las Américas, disputado en el estadio Fórum de La Guaira.

Fue la segunda blanqueada consecutiva para los reptiles, que siguen marcando territorio en el certamen.

Con este triunfo, el conjunto barranquillero mejoró su récord a 3-1, para un promedio de .750, instalándose en la parte alta de la tabla de posiciones, dentro del grupo de los cuatro equipos que avanzan a las semifinales del torneo.

Desde la lomita, el pitcheo volvió a ser clave. La victoria fue para el relevista venezolano Henderson Álvarez, quien trabajó tres sólidas entradas, permitió apenas un imparable y ponchó a cinco rivales, tras relevar al abridor Emerson Martínez, que cumplió con una destacada labor de cuatro episodios sin mayores sobresaltos.

La derrota recayó en Juan Borras, quien lanzó 4.1 entradas en las que fue castigado con dos imparables, ambos jonrones, que se tradujeron en tres carreras, además de otorgar dos boletos y recetar dos ponches.

Aunque el pitcheo sostuvo el cero, la gran diferencia del compromiso la marcaron los bates de Caimanes, que conectaron cuatro cuadrangulares y nunca dejaron reaccionar al conjunto argentino.

El festival de poder comenzó temprano. En la segunda entrada, Andrés Angulo desapareció la pelota por segundo día consecutivo para abrir el marcador. En el quinto episodio, Jesús Marriaga replicó la fórmula con un jonrón solitario que puso el 2-0, y poco después un sencillo de Carlos Arroyo empujó a Kelvin Melean para el 3-0.

El séptimo capítulo tuvo como protagonista a Tito Polo, quien sacó la bola por el jardín izquierdo, sin gente en base, para ampliar la ventaja. Ya en la octava entrada, los saurios sentenciaron el duelo: un doble de Kevin Maitán llevó al plato a Marriaga, y acto seguido Polo volvió a volarse la cerca, esta vez con dos compañeros en circulación, para decretar el definitivo 8-0.

A la ofensiva, Tito Polo fue la gran figura al irse de 5-2, con dos jonrones, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. También brillaron Jesús Marriaga, de 4-3 con jonrón, una empujada y dos anotadas, y Andrés Angulo, de 4-1 con cuadrangular, una impulsada y una anotada.

Caimanes retomará la acción este martes cuando enfrente al local Navegantes de Magallanes de Venezuela, a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Monumental Simón Bolívar, por la sexta jornada del campeonato. El compromiso contará con transmisión a través de la aplicación Ditu de Caracol Televisión.