La reconocida tenista estadounidense Coco Gauff se despidió en el WTA 1000 de Doha, tras perder ante Elisabetta Cocciaretto con una ‘lucky loser’. Al parecer el dinero no da felicidad, pues la deportista mejor pagada del planeta sufrió una fuerte decepción al quedar por fuera del Torneo de Catar, conocido como Qatar TotalEnergies.

La tenista, por segundo año consecutivo, con unas ganancias de 33 millones de dólares en 2025, según la revista Forbes, se consolidó de nuevo como la atleta más rica del mundo.

Gauff, que decepcionó en el pasado Open de Australia al ceder en cuartos a manos de Elina Svitolina, nuevamente entristeció a sus entrenadores y seguidores este martes, tras ceder ante un ‘perdedor afortunado’.

El marcador de 6-4 y 6-2 dejó a la número cinco mundial bastante afectada, ya que su tenis no es el mismo que la llevó el año pasado al título de Roland Garros y hace tres al del US Open.

La estadounidense perdió con la italiana Cocciaretto, la 57 del mundo y que era una ‘lucky loser’ de la previa. Coco estaba exenta de la ronda inicial como la cuarta cabeza de serie del cuadro.

“Es muy frustrante. Lo que trabajo en los entrenamientos luego no se ve reflejado en la pista. Estoy intentando ser más agresiva y eso me hace cometer más errores no forzados”, indicó la doble campeona.