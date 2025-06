CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE

PARIS (France), 07/06/2025.- Coco Gauff of the USA celebrates winning her Women's final match against Aryna Sabalenka of Belarus at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 07 June 2025. (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON