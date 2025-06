El rumor empezó a correr en la zona mixta. “Ojo que hubo pelea en el camerino de Colombia”. No se sabía con claridad lo que había sucedido y quienes estaban involucrados en el supuesto pleito, pero con el pasar de los minutos, los runrunes se transformaron en versiones periodísticas que fueron publicadas en redes sociales y algunos medios.

Leer también: Colombia 0, Perú 0: Alarmante y estresante

Todas señalaban a Jhon Jáder Durán y Néstor Lorenzo como los protagonistas del lío en el vestidor local del estadio Metropolitano, durante el entretiempo del partido que Colombia empató 0-0 ante Perú, en la jornada 15 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026. Una aseguraba que el técnico de la selección, intentando calmar una discusión candente entre los jugadores, había sido zarandeado por el atacante antioqueño.

Otra afirmaba que Durán se molestó y le reclamó fuertemente al argentino cuando decidió sustituirlo. También se mencionaba que David Ospina, Jefferson Lerma y James Rodríguez estuvieron mediando y separando.

La única pista que había era la sustitución de Durán, quien le dio paso a Luis Javier Suárez. El delantero del Al-Nasrr de Arabia Saudí, de flojo y belicoso desempeño en la cancha en la etapa inicial del juego ante los peruanos, estuvo más cerca de recibir una tarjeta roja que de marcar un gol. Así que había razones futbolísticas para reemplazarlo.

Leer también: “Luchito es el diferente de Colombia”: Johan Fano

De todas formas, EL HERALDO, ante las distintas versiones, consultó directamente al jugador, que desmintió el presunto conflicto con Lorenzo.

“Dile a la persona que salió a decir eso que tenga también la hombría de salir a decir que es mentira. Dile que me muestre un video donde me vea alegando o algo. Son cosas que no pasan., solo que nosotros los colombianos, cada vez que estamos en un mal momento, hablamos cosas que no veo por qué hacerlas. Eso es atentar contra la integridad de los compañeros. Es como querer hacer sentir mal, y no es el caso. Estamos en un mal momento, pero tampoco es para que lleguemos hasta allá”, respondió Durán.

Leer también: “Perú se defendió muy bien y a nosotros nos faltó precisión”: Néstor Lorenzo

Ante otro grupo de periodistas, minutos antes, el paisa de 21 años había expresado que todo se trataba de un invento: “Tienen que parar un poco. Está bien decir cosas que pasan dentro del campo, pero ya inventar de afuera, no me parece lo más adecuado”.

Ante las versiones periodísticas y rumores que indican que John Jáder Durán tuvo un problema con el técnico Néstor Lorenzo en el camerino, @elheraldoco le preguntó al respecto al jugador y esto respondió. pic.twitter.com/kpTYPV2qkd — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 7, 2025

“TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS TODOS Y DEJAR DE METER TANTA MIER…”, DIJO JAMES RODRÍGUEZ

James Rodríguez también descartó que se hubiese presentado un choque en el camerino de ‘la Amarilla’.

“Es falso, todo lo que se dice es totalmente falso. Tenemos que estar unidos todos y dejar de meter tanta mierda”, concluyó el mediocampista del León de México.

“Tenemos que estar unidos todos y dejar de meter tanta mier…”, dijo James Rodríguez al ser interrogado por una supuesta pelea en el camerino de la selección Colombia en el entretiempo del partido contra Perú. El volante desmintió los rumores al respecto. pic.twitter.com/BKocuHBnfZ — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 7, 2025

Leer también: “Dimos absolutamente todo hoy, intentamos por todo lado”: James Rodríguez tras partido de Colombia vs. Perú