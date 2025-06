Johan Fano, exdelantero de la selección peruana, analizó con claridad y contundencia el empate sin goles entre Perú y Colombia, en ‘el Metro’, por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026.

Para Fano, el plan de juego de ‘la Blanquirroja’ fue conservador, pero eficaz, y el seleccionado inca supo aprovechar las circunstancias del partido para llevarse un punto de Barranquilla.

“El partido fue como lo esperábamos, un Perú que salió a esperar y que pensaba que Colombia iba a salir a proponer, lastimosamente no se dio esa posibilidad para Colombia. Ello lateralizaron mucho el balón y cuando vieron que el tiempo pasaba y no podían anotar comenzaron a meter muchos centros, pero nosotros teníamos una defensa bien parada con Carlos (Zambrano), con (Luis) Abram, con todos, y al final pudimos mantener el arco en cero”, afirmó Fano, campeón en Colombia con el Once Caldas y con pasado en equipos como Atlético Nacional y Águilas Doradas.

El exjugador peruano señaló que el factor climático jugó un papel inesperado. “A Colombia le afectó más el clima que a nosotros. Perú tuvo la más clara en los pies de orejita y ahí pudimos ganarlo. Ellos sabrán por qué habrán escogido este horario, porque al final creo que les perjudicó y fue beneficioso para nosotros”, manifestó.

Fano también se refirió a la ausencia de Luis Díaz, el extremo del Liverpool que no fue parte del encuentro por estar suspendido. Aunque reconoció su importancia, no cree que su ausencia sea excusa suficiente para justificar el pésimo rendimiento de ‘la Amarilla’. “Luchito (Díaz) es el diferente de Colombia, claro que hizo falta, pero igual creo que no es excusa, porque si los jugadores que actuaron están en la Selección es porque tienen también condiciones de figurar”.

El exfutbolista, que decidió radicarse en Medellín luego de su retiro, no escondió sus dudas sobre el presente de Colombia, que ha perdido juego y solidez en los últimos partidos.

“A veces dudo de que pueden ir directo al Mundial, porque Colombia tuvo un rendimiento altísimo en las primeras fechas, pero en las últimas cinco no ha podido conseguir triunfos y han bajado el rendimiento. Hoy no generaron tantas oportunidades como la generaron la vez pasada, que tuvieron como tres o cuatro y no la metieron. Hoy, repito, creo que Colombia abusó mucho del juego lateralizado, no fueron muy verticales, eran muy pausados para hacer las transiciones, y eso ayudó a Perú a poder manejar el partido”, dijo.

Finalmente, Fano expresó que si bien el empate mantiene viva la esperanza, el triunfo era fundamental para que Perú pudiera acercarse al objetivo.

“Hubiera sido lindo ganar, el empate sirve para matemáticamente estar, pero creo que el triunfo hubiera sido lo ideal para nosotros, porque Venezuela está ganando y ya nos saca siete puntos, entonces la situación se torna difícil para por lo menos llegar al repechaje. Pero bueno, esto es fútbol y hay que esperar lo que ocurra en las últimas tres fechas”, concluyó.