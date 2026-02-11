Otra frustración. Cuando ya todo parecía encaminado y listo para que Edwuin Cetré se vistiera con la camiseta de Boca Juniors, apareció el ‘stop’. Todo se frenó en seco y su llegada al cuadro xeneize quedó en veremos.

Versiones de la prensa de Argentina aseguran que el extremo colombiano, que viene destacándose con Estudiantes de La Plata, no pasó las pruebas médicas y se le detectó el mismo inconveniente que había imposibilitado su incorporación al Athletico Paranaense.

“Y de repente, todo se complicó. Y de repente, lo que estaba acordado, con un club y con otro, quedó frenado, en suspenso, casi pinchado. Tras hacerle unos estudios a Edwuin Cetré por una vieja lesión en la rodilla, los médicos de Boca no aprobaron la contratación del colombiano. Y le hicieron esa sugerencia a la dirigencia. Por eso a partir de ese informe, Juan Román Riquelme (presidente de Boca) tomó una decisión: no invertirá lo acordado con Estudiantes y el DIM por el jugador”, informó el diario Olé.

Ya existía un pleno acuerdo entre Boca y los dos dueños de los derechos económicos del jugador, Estudiantes (50%) y Deportivo Independiente Medellín (50%), pero la situación considerada por los galenos boquenses, cambió las condiciones.

Ahora mismo, el fichaje del vallecaucano se encuentra caído y la única manera de que se reactive es que tanto ‘el Pincha’ como ‘el Poderoso’ acepten la nueva propuesta económica que haga Boca en el negocio.

Según informaciones extraoficiales, Boca estaba dispuesto a pagar 5 millones de dólares por los derechos económicos y federativos de Cetré, pero después de la revisión médica, las cosas son a otro precio.

“El club no va a invertir cinco millones con esta situación médica del jugador”, le aseguró una fuente de Boca al diario Olé.

Confirmado: Boca le ofreció a Estudiantes de La Plata un préstamo con opción de compra (sin modificar los montos que estaban hablados también con DIM) por Edwin Cetré. De esta manera el Xeneize asume el riesgo de contratarlo, con la revisión médica privada que ya se hizo el… pic.twitter.com/hePqBURvGh — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 11, 2026

Lo cierto es que el habilidoso y veloz futbolista, de 28 años de edad, no tiene definido su futuro. Su gran campaña en Estudiantes, actual campeón del torneo argentino, elevó su cotización, pero ya van dos posibilidades de fichajes que se han embolatado.

Cetré comenzó su carrera profesional en el Rocha FC (Uruguay) y luego pasó al Santos Laguna (México). Después de padecer una lesión de rodilla, llegó a Junior, donde brilló en sus primeras campañas. Luego de moverse entre altibajos, recaló en el Medellín, y relanzó exitosamente su carrera hasta ser exportado al balompié argentino. En Estudiantes sobresalió y alcanzó el título.

Actualmente sigue en el conjunto platense a la espera de que se resuelva su destino, que parecía sellado para Boca hasta que apareció la evaluación médica.

LO QUE GANARÍA JUNIOR POR CETRÉ

Junior, que tuvo a Cetré entre julio de 2019 y diciembre de 2022, recibirá un dinero por mecanismo de solidaridad FIFA si el extremo finalmente es vendido.

Según el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, experto en este tipo de transacciones, ‘el Tiburón’ iba a captar en sus arcas 90 mil dólares, aproximadamente, si se cerraba la negociación entre Estudiantes y Paranaense. Más o menos lo mismo en la operación inicial con Boca.