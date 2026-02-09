Aguarda tranquilo. Edwuin Cetré se nota relajado y sin afanes mientras se define su futuro. Después de su frustrado paso al Athletico Paranaense, por una supuesta afección cardíaca que hallaron en sus exámenes médicos, según versiones de la prensa argentina y brasileña, el extremo vallecaucano se encuentra a la espera de que se resuelva su destino, que podría estar en nada más nada menos que Boca Juniors.

Aunque los hinchas de Estudiantes de La Plata desean que Cetré continúe en el conjunto rojiblanco, la realidad es que Boca tiene muy encaminado su fichaje.

Los medios de comunicación del país del sur afirman que la llegada de Cetré al cuadro xeneize es casi un hecho y que solo faltan pequeños detalles para confirmarse.

Boca pagaría 4 millones de dólares por un porcentaje de los derechos económicos del jugador que pasó por Junior de Barranquilla en medio de altibajos.

El cuadro brasileño iba a pagar 3 millones por el futbolista. Estudiantes y Deportivo Independiente Medellín poseen cada uno un 50 % de los derechos económicos del habilidoso y rápido puntero.

Mientras definitivamente se resuelve si arriba o no a Boca, Cetré asistió este lunes al Estadio Uno Jorge Luis Hirschi para presenciar el partido entre Estudiantes y Deportivo Riestra, en la Liga de Argentina.

¿SE VA A BOCA O SE QUEDA EN LA PLATA? Mientras se especula con su posible llegada al Xeneize, CETRÉ dice presente en Estudiantes vs. Riestra y toma unos mates junto a su pareja.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7eurpqvDlQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

El colombiano no fue convocado para este cotejo por la posibilidad de su inminente salida al Boca. Cetré se sentó en la tribuna junto a su novia, la argentina Ayelén Sebastián, para apoyar y ver a quienes siguen siendo sus compañeros.

Informes de la prensa argentina señalan que varios hinchas se le acercaron y lo trataron de buena forma, pidiéndole que no se vaya a Boca. Algunos, a lo lejos, lo silbaron.