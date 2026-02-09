No están ajenos a la tragedia. Los Caimanes de Barranquilla, que vienen jugando la Serie de Las Américas, de Venezuela, reforzados con algunos peloteros de Vaqueros de Montería, se solidarizaron con los damnificados por las inundaciones que se han presentado en diversas partes del departamento de Córdoba.

Encabezados por Andrés Angulo, habitual capitán de la novena monteriana, que pasó a reforzar a los Saurios, el conjunto barranquillero se unió a la campaña de la Alcaldía de Barranquilla que pretende recoger ayudas para trasladarlas a la capital cordobesa.

“Recuerden que estamos apoyando a la gente de Córdoba que está atravesando una difícil situación. Vamos a estar recogiendo las donaciones en Barranquilla en la galería de la Plaza de la Paz de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las donaciones van a ser recibidas hasta mañana (martes) 10 de febrero a las 8 p. m. porque tienen que salir a Montería”, expresó Angulo, a través de un video en el que aparece al lado de otros beisbolistas de Caimanes.

“Ya ustedes saben, por favor únanse, y las personas que puedan ser voluntarios en Montería, la gente lo está esperando. Los estamos representando aquí en Caracas. Un saludo a toda la familia del béisbol colombiano”, agregó el vallecaucano.

“Y recuerden que somos una familia: Vaqueros de Montería y Caimanes. Aquí estamos para ayudarnos todos”, apuntó el lanzador cartagenero Jhon Romero.

Los Caimanes se unen a la campaña de solidaridad por los damnificados de Córdoba. pic.twitter.com/QocRYvW7Ua — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 9, 2026

Más de 120 mil damnificados se han reportado en Córdoba por un inusual incremento de las lluvias en medio de un frente frío en el Caribe. La tragedia está afectado el 80% del departamento, 24 de los 30 municipios y más de 40.000 familias, según el gobernador Erasmo Zuleta.

“Desde Caimanes nos unimos a Vaqueros para apoyar a las familias del departamento de Córdoba, que hoy atraviesan un momento difícil a causa de las inundaciones. El béisbol nos enseña a luchar juntos, dentro y fuera del terreno. Hoy jugamos el partido más importante: el de la solidaridad. Cada aporte cuenta. Caimanes y Vaqueros, un solo equipo por Córdoba”, expresó el equipo en sus redes sociales.