Independiente Medellín confirmó oficialmente el regreso de Frank Fabra al club. El lateral izquierdo, nacido en Nechí, vuelve a vestir la camiseta del ‘Poderoso de la Montaña’ luego de una exitosa etapa de 10 temporadas en Boca Juniors de Argentina.

Durante su permanencia en el conjunto ‘Xeneize’, Fabra se consolidó como uno de los jugadores colombianos con mayor regularidad en el fútbol internacional, siendo pieza importante en varios títulos conseguidos por el club argentino. En su palmarés figuran los campeonatos de la Primera División 2016–2017 y 2017–2018, la Supercopa Argentina 2018, la Primera División 2019–2020, la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2019–2020, la Copa de la Liga 2022, la Primera División 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

Con una década de experiencia en el exterior, el regreso de Fabra representa un refuerzo de peso para el Medellín de cara a la temporada 2026-1. El defensor aportará su calidad futbolística, técnica y liderazgo a un plantel que busca ser protagonista en el ámbito local.

El retorno del lateral genera expectativa entre la afición roja, que vuelve a recibir a un jugador formado en el club y que regresa con una amplia trayectoria internacional para reforzar al equipo en sus próximos desafíos.