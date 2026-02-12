Deportivo Cali dejó escapar puntos clave en la sexta jornada de la Liga BetPlay 2026-I tras caer 3-2 frente a Internacional de Bogotá.

El equipo caleño estuvo arriba en el marcador en dos oportunidades, pero no logró sostener la ventaja.

Al término del encuentro, el entrenador Alberto Gamero ofreció un análisis directo sobre lo ocurrido en el terreno de juego. Reconoció que el equipo generó las oportunidades necesarias para sumar, pero falló en momentos determinantes.

El técnico explicó que, a su juicio, el control del compromiso estuvo del lado del Cali durante varios tramos del partido. Sin embargo, errores puntuales en acciones rápidas del rival terminaron inclinando el resultado.

“Hoy fue un partido atípico. Teníamos un partido para ganar e hicimos todo por ganarlo. Pienso que hubo descuidos en los dos últimos goles porque Internacional no nos estaba incomodando. Teníamos el control del partido”, dijo durante la rueda de prensa.

Gamero señaló que los goles definitivos llegaron en jugadas veloces que sorprendieron a su equipo, justo cuando no parecía haber presión constante del adversario.

Asimismo, el estratega fue enfático en que el Cali tuvo situaciones claras para, al menos, asegurar el empate. La falta de eficacia en los últimos metros terminó siendo determinante.

“Es una derrota que duele y duele más por lo que hizo el equipo, por la cantidad de llegadas que tuvo el equipo. Hoy sí botamos goles. Tuvimos opciones muy claras para al menos empatar el partido y eso duele mucho”, indicó.

El conjunto azucarero deberá replantear detalles defensivos y mejorar la definición si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.