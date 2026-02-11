El tenista estadounidense Taylor Fritz, primer sembrado del torneo ATP 500, venció a su compatriota Marcos Giron en un intenso debut por 6-4, 5-7 y 7-6(1), en lo que fue su primer partido tras el Abierto de Australia.

Fritz consiguió el triunfo en el Nexo Dallas Open 2026 con su asombroso “tiro del año”, que desde ya será candidato a la mejor jugada del año, luego de un duelo intenso. Más allá del resultado, esta jugada se robó la noche.

Cabe señalar que este duelo marcó el tercer enfrentamiento entre ambos tenistas en Dallas, tras repartirse victorias en ediciones anteriores. Sin embargo, esta vez, Fritz se mostró más firme cuando el partido se puso ‘caliente’.

Aunque no logró quebrar el servicio de Giron en el tercer set, se mantuvo sólido en los momentos clave.

¿Cómo fue el ‘tiro del año’?

En medio del intenso peloteo, Giron lanzó un slice profundo que obligó a Fritz a retroceder a toda velocidad.

De espaldas a la red y sin margen de maniobra, Fritz sorprendió a todos con una ‘jugadota’: un globo entre las piernas que dejó a Giron quieto y con el que terminó siendo el ganador.

La pelota pasó limpia por encima de su rival y aterrizó justo dentro de la línea del fondo. De inmediato esta jugada enloqueció la gradería y se hizo viral en redes, donde muchos consideraron que era el “tiro del año”.