La artista barranquillera Shakira le envió sus mejores deseos al puertorriqueño Bad Bunny para su presentación de este domingo en el Super Bowl LX.

Horas antes del espectáculo, Shakira publicó en su cuenta de Instagram un fragmento del video de su presentación en el Super Bowl de 2020. La parte escogida fue la de la breve aparición de Bad Bunny como artista invitado en su show, interpretando el tema ‘I Like It’.

La colombiana acompañó el video con un mensaje dirigido al ‘Conejo Malo’. “Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió Shakira.

La Loba y JLo fueron las protagonistas del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2020, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, y se convirtió en una de las actuaciones más memorables en los últimos años al juntar sobre el escenario a dos estrellas latinas.

Según cifras de Nielsen, hasta 103 millones de espectadores fueron testigos de las coreografías de ambas, una cifra récord a día de hoy para una actuación de un artista latino en Estados Unidos.

Los temas como ‘Hips Don’t Lie’ o ‘Waka Waka’ de Shakira, y de ‘On the Floor’, de Jennifer López, ofrecieron al mundo “un poderoso mensaje de empoderamiento femenino”, de acuerdo con la medidora de audiencias. El artista invitado de JLo fue el colombiano J Balvin.

Con su presentación de este noche, Bad Bunny prevé desbancar a la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV como el ‘show’ latino más visto de la historia de la televisión en EE. UU., según expertos.

“Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo”, dijo a ‘Efe’ Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen.

A pesar de las críticas que el artista y la NFL han enfrentado por la elección de Bad Bunny, incluidas algunas procedentes del presidente estadounidense, Donald Trump, la experta sugirió que el puertorriqueño, “lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos”.

El Super Bowl registró el año pasado una audiencia de 127,7 millones de espectadores, lo que le valdría para superar sobradamente al ‘show’ de Shakira y Jennifer López, y a otras actuaciones latinas destacadas.

¿A qué hora será el show de entretiempo con Bad Bunny?

En Colombia, el inicio del partido final del campeonato de la National Football League —principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos—, en el que se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana, está programado para las 6:30 de la tarde, mientras que el espectáculo del medio tiempo se espera entre las 8:00 y 8:30 de la noche; en ese lapso de tiempo se presentará el cantante puertorriqueño.

Sin embargo, hay que señalar que el momento preciso del show dependerá del desarrollo de los dos primeros cuartos del encuentro, ya que el espectáculo comienza una vez finaliza la primera mitad del partido. Por ello, los organizadores manejan un rango estimado para el inicio de la presentación.

¿Dónde se puede ver el Super Bowl?

