Si hay una figura relevante en el presente de la música latina ese es Bad Bunny. Y no lo es solo porque sus canciones sean las más reproducidas del planeta, sino por los mensajes que plasma en estas, donde se evidencia un espíritu reivindicativo.

El cantautor boricua, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico, ha asumido una defensa por nuestras raíces y también por su gente. Esto se evidencia en sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos, que han creado controversia de cara a su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl, que se cumplirá este domingo entre las 8:00 y 8:30 p. m.

Envíe o no un mensaje político durante el espectáculo, para el sociólogo puertorriqueño Hiram Guadalupe, Bad Bunny “ya se posicionó” al ser pionero en cantar en español en el evento deportivo más importante de EE. UU.

“Va a cantar en español y eso adquiere en este momento histórico un valor político trascendental, principalmente por las políticas xenófobas y migratorias que tiene el gobierno del presidente Donald Trump, en las que se ha atacado principalmente a las comunidades latinas e hispanas en Estados Unidos”, dijo el sociólogo.

La defensa de Bad Bunny a los migrantes fue clara cuando decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a EE. UU. para evitar redadas, y volvió a criticar con vehemencia al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la reciente entrega de los premios Grammy, gala en la que obtuvo tres estatuillas, incluida la más importante, la de Álbum del Año. “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. Fuera ICE”.

Por su parte, Trump ya dijo que no asistirá al Super Bowl y que está “en contra” de Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo, porque lo único que hacen es “sembrar odio”.

Mikaela Viquiera/EFE USA8148. SAN FRANCISCO (CA, EEUU), 06/02/2026.- Fotografía de un cartel con la imagen del sapo concho entre la frase 'ICE Out' (Fuera ICE) colgado en una calle este jueves en San Francisco, California (EE.UU.). El sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción y Bad Bunny ha utilizado como símbolo autóctono de su reciente gira, ha emergido en la calles de San Francisco en forma de cartel de protesta anti-ICE días antes del Super Bowl. EFE/Mikaela Viquiera

La implicación política de Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, se remonta al verano de 2019, cuando participó junto a otros artistas puertorriqueños como Ricky Martín y Residente en las protestas que provocaron la dimisión del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Bad Bunny también ha sido crítico con los gobernantes de la isla en sus canciones, al manifestar situaciones como los problemas de la red eléctrica en El Apagón o la gentrificación en Lo que le pasó a Hawai.

Lea también: La Gran Parada Departamental del Folclor, un plan que nadie debe perderse

Una fiesta latina

El Conejo Malo aseguró en rueda de prensa que convertirá el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta” y que llevará “mucha cultura puertorriqueña” al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE. UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

“Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura”, indicó.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los 13 minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo. “Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo”, se limitó a decir.

“No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar por bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón”, agregó.

En búsqueda del récord

Con su show del entretiempo en el Supertazón, el boricua prevé desbancar a la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV como el show latino más visto de la historia de la televisión en EE. UU.

La actuación de la artista colombiana y la estadounidense de raíces puertorriqueñas fue vista por 103 millones de televidentes en el 2020, según datos de la medidora de audiencias Nielsen.

Sin embargo, se prevé que sea superada este año por el show de Bad Bunny, quien fue el artista más reproducido en la plataforma Spotify en 2025.

Lea también: Publican la última canción que grabó el colombiano Yeison Jiménez antes de morir

“Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo”, dijo a EFE Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen.

A pesar de las críticas que el artista y la NFL han enfrentado por su elección para el espectáculo, incluidas algunas procedentes del presidente estadounidense, Donald Trump, la experta sugirió que el puertorriqueño “lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos”.

Thais Llorca/EFE AME557. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/02/2026.- Fotografía del 25 de julio de 2019 que muestra al cantante puertorriqueño Bad Bunny hablando a la multitud durante la marcha 'Somos más' en el barrio Hato Rey del Municipio de San Juan (Puerto Rico). El espíritu reivindicativo de Bad Bunny ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos, que han creado controversia ante su actuación este domingo en la Super Bowl. EFE/ Thais Llorca ARCHIVO

El Super Bowl registró el año pasado una audiencia de 127,7 millones de espectadores, lo que le valdría para superar sobradamente al show de Shakira y Jennifer López, y a otras actuaciones latinas destacadas como las de la cubana Gloria Estefan, que en 1992 y 1999 fue la figura del descanso del Super Bowl.