La Gran Parada Departamental del Folclor, que se realizará este domingo 8 de febrero, es otra de las paradas obligadas de la Ruta de la Tradición que teje la Gobernación del Atlántico.

Galapa volverá a latir al ritmo del tambor, la danza y la tradición con la edición 44 de esta propuesta dedicada a afianzar la raíz de nuestra fiesta.

Para los galaperos la Gran Parada no es solo un desfile, es la máxima expresión del alma cultural del municipio, un territorio que históricamente ha sido “La tienda del Carnaval”, proveedor de saberes, máscaras, comparsas, carrozas y hacedores que nutren el Carnaval del Atlántico y de Barranquilla, con el sello orgulloso de “Hecho en Galapa”.

En esta edición,150 grupos folclóricos, disfraces individuales y colectivos, junto a 7.000 hacedores del Carnaval, recorrerán las calles del municipio en un desfile cargado de música, danza, color y tradición, lo que ratifica a Galapa como uno de los semilleros del folclor en el Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó el papel fundamental de los gestores y hacedores culturales en la preservación de las tradiciones y en el fortalecimiento del Carnaval. “Galapa es un territorio donde el Carnaval se construye desde el trabajo constante de sus gestores y hacedores culturales, quienes con su saber, creatividad y compromiso mantienen viva la tradición. Ellos son el corazón de nuestras fiestas y los verdaderos portadores de la identidad del Atlántico”, afirmó el mandatario atlanticense.

Motor económico

Además de su enorme valor cultural, la Gran Parada Departamental del Folclor es un importante motor económico para el municipio. La llegada de miles de visitantes dinamiza el comercio local y beneficia a vendedores de alimentos, bebidas, artesanos, emprendedores y a toda la cadena productiva que se activa alrededor del Carnaval.

El coordinador de Cultura de Galapa, Aldair Zamora, señaló que los hacedores recorrerán las calles del municipio en un desfile cargado de música, danza, color, tradición y mucha alegría.

“La amplia participación de grupos folclóricos galaperos es uno de los grandes orgullos del evento. Su desempeño será evaluado por un jurado especializado que otorgará el Torito de Oro, máximo galardón del Carnaval de Galapa. Para los grupos visitantes, se entregarán premios económicos a los tres primeros lugares en cada categoría”, indicó Zamora.

Sobre el recorrido los organizadores informaron que iniciará a la 1:30 p. m. y tendrá como punto de partida el parque La Prosperidad. Como punto de concentración ha sido escogido el polideportivo municipal. El canal regional Telecaribe transmitirá los detalles por tercer año.

Al final habrá un concierto con Ana Del Castillo, Elder Dayán y Sensación Orquesta.

La Guacherna del Caribe celebra 40 años de tradición

En la noche de este sábado, un buen plan para realizar por los municipios del Atlántico apunta a Sabanalarga. Allí, se realizará la Guacherna del Caribe, desfile que rendirá homenaje póstumo al periodista Argelio Consuegra Peña, fundador y director de este emblemático evento, que celebra su edición 40.

La jornada cultural se realizará a partir de las 6:00 p.m., con el recorrido que parte desde la Fiscalía y finaliza en la plaza principal del municipio.

Este año, la Guacherna del Caribe contará con la participación de 80 grupos folclóricos, entre los que se destacan los Diablos Arlequines, los Guerreros Dorados, la Danza del Golero y la Danza del Gusano, llenando de color y música las calles de Sabanalarga.

El Carnaval del Recuerdo en Baranoa invita a todos a tomarse las calles

Ya son 35 años historia los que lleva el Carnaval del Recuerdo de Baranoa, un desfile que se consolida como uno de los procesos culturales más representativos del Atlántico. Una nueva edición se cumplirá este domingo a partir de las 2:00 p. m. en el denominado “corazón alegre” del Atlántico.

Este evento nació en 1991 como resultado de una investigación sobre el patrimonio cultural de Baranoa y municipios cercanos, liderada por los gestores culturales Alonso Acosta Santiago y Mariana Algarín, coreógrafa de danza tradicional. A partir de este proceso se logró identificar y recopilar diversas manifestaciones culturales que, con el paso del tiempo, habían entrado en riesgo de desaparecer. Este año se le rendirá homenaje a nueve manifestaciones tradicionales que han hecho parte del legado cultural de la región Caribe. Estas son: danza de los Negros del Tambo, la danza de los Pájaros, la danza de los Negros Macoqueros, la danza de las Mojigangas, la danza del fandango callejero, la danza de los Negros del Cangarú, la danza de las Langostas, la danza del Paludismo y la danza de las Trenzadoras.