Es un viernes de fiesta en Barranquilla. Uno en el que desde el cielo, la eterna novia de Barranquilla Esthercita Forero, observa cómo su creación, pensada para prender la parranda antes del Carnaval, continúa siendo una cita sagrada para la ciudad.

Desde hace 52 años, La Guacherna se ha consolidado como uno de los eventos más queridos por los carnavaleros que año tras año se congregan en la carrera 44 para gozar de su más grande patrimonio.

Johnny Olivares /EL HERALDO

No hay luces aún. El cielo está nublado y el característico calor que suele sentirse horas previas al desfile no apareció. Unos 28 grados de temperatura se registraron a las 4 en punto de la tarde.

Ni un minuto más, ni un minuto menos. Tal como se había estipulado, las tradicionales sistemas sonaron anunciando que ¡Ahí viene la Guacherna!

El director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo fue el encargado de dar el mandato oficial para su arranque con un megáfono y vestido de Congo, tal como lo hizo el año anterior.

Johnny Olivares /EL HERALDO

El grupo de Monocucos con máscaras ecológicas fue el encargado de darle apertura al desfile acompañado de un bloque de sostenibilidad, una temática que busca consolidarse en todos los eventos del Carnaval de Barranquilla.

La gran novedad será el regreso de 27 grupos de tradición, todos ganadores del Congo de Oro, que volverán a este escenario emblemático acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.

El desfile estará organizado en once bloques que recorrerán todo el universo del Carnaval desde sus diferentes expresiones, integrando el bloque institucional, la participación de la tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de la tradición, expresiones de los bailes cantados, grupos folclóricos ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia, en un recorrido que permitirá al público vivir la diversidad y la riqueza patrimonial de la celebración.

La tradición se impone en el inicio de La Guacherna 2026

La promesa se cumplió y la tradición llegó primero. Así lo dictó La Guacherna, que abrió su desfile con el bloque ‘Currucuchú’, un homenaje a la canción eterna de la Niña Emilia y a ese corazón popular que late desde hace décadas en cada rincón del Carnaval.

Desde los primeros pasos, el protagonismo fue para lo nuestro. El Rumbón Normalista apareció como suele hacerlo, con una coreografía impecable. Se acompañó de un vestuario que volvió a robarse las miradas.

💃 ¡Abran paso que viene La Revoltosa! 👏La cumbiamba cumple 70 años de tradición en el Carnaval de Barranquilla y es homenajeada en esta #Guacherna2026. 🤩 pic.twitter.com/yDHBGAh1cC — EL HERALDO (@elheraldoco) February 6, 2026

Se trata de una gigantesca rosa convertida en sombrero vueltiao, la misma imagen que días atrás había florecido en el Fin de Semana de Tradiciones en la Plaza de la Paz.

Luego, la potente voz de Lina Babilonia apreció Al ritmo de ‘Rosa qué linda eres’ y ‘Candela Viva’. Ella, una de las invitadas al desfile empezó a rendirle tributo a la temática de esta edición que son los bailes cantados.

Con su grupo ‘Las flores de Barranquilla’ integrado también por mujeres de la tercera edad, empezó a conquistar con el bullerengue que todo el día promete robarse el protagonismo.

Y como aquí hay espacio para todos. El grupo del programa recuperadores ‘Salón burrero para la Calle’ de la primera dama Katia Nule, conformado por ex habitantes de la calle.

“Esto es algo que me emociona profundamente porque los conozco, he visto de cerca sus historias y sé lo que les ha costado levantarse, sanar, llenarse de amor y decidir cambiar para construir una nueva vida. Son verdaderos valientes”, expresó la primera dama.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Detrás llegó la madre de todos los ritmos: la cumbia. La Revoltosa fue la encargada de ponerla a sonar y no fue una aparición cualquiera. La agrupación desfiló en medio de aplausos, recibiendo el homenaje por sus 70 años de historia en la fiesta, siete décadas marcando el paso cadencioso que sostiene buena parte del Carnaval.

Luego, el desfile siguió su curso con cumbiambas que también son tradición viva como El Cañonazo, La Arenosa y La Currambera.

Daniella Álvarez se robó todas las miradas

La modelo barranquillera Daniella Álvarez caminó La Guacherna 2026 con su prótesis visible, tranquila, segura, y se llevó todos los aplausos. La gente la miró con cariño, con respeto, y muchos levantaron el celular para grabar el momento.

Volver a La Guacherna fue, para ella, volver a celebrar. Dijo que ya es la segunda vez que desfila con su prótesis y que esta noche tiene algo especial.

Johnny Olivares /EL HERALDO

“Es el inicio del Carnaval, la noche más alegre, donde la gente está más emocionada”, dijo a EL HERALDO.

También compartió la alegría de estar acompañada por una delegación del Concurso Nacional de Belleza, un espacio que sigue siendo parte de su vida. Junto a exreinas, participantes actuales, su hermano Ricardo y amigos cercanos, aseguró que venía con toda la energía para disfrutar cada momento.

“La Guacherna está súper organizada. Llegué tarde porque, como normalmente, siempre empezaba tarde, pero ahora mismo, mejor dicho, ya estoy por fin al lado de mi carroza y ahora sí vamos a empezar”.

En 2020, atravesó uno de los capítulos más duros de su vida. Varias complicaciones médicas la llevaron cinco veces al quirófano en la Clínica Cardio Infantil de Bogotá. Durante ese proceso sufrió una isquemia que obligó a tomar una decisión difícil.

El 13 de junio, con el apoyo de su familia y de los médicos, decidió amputar su pie y parte de la pierna izquierda para seguir viviendo.

Sharon y Joshua encantan con sus ‘Ancestros Caribe’

En medio del brillo y la música tradicional, apareció el semillero. Y bastó una sonrisa para que el público notar que el futuro del Carnaval ya estaba allí.

Sharon Acosta y Joshua Ortiz, reyes del Carnaval de los Niños, se robaron las miradas y despertaron ternura con una alegría genuina.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Los pequeños monarcas desfilaron con vestuarios majestuosos llamados Ancestros Caribe, piezas que rinden homenaje a las raíces del Caribe, a esos primeros pasos culturales que aún laten en la fiesta. Detrás de cada detalle hubo manos jóvenes y creativas de las estudiantes María Paola Vázquez, Nicole Vizcaíno, Ana Pereira, Vanessa Ramírez, María José Daza, Valeria Tatis y Karoline Carrillo.

Con la emoción a flor de piel, los pequeños compartieron a EL HERALDO el sentimiento de estar por primera vez en el desfile siendo líderes de los niños.

“Estamos muy contentos porque la gente ha sido muy especial con nosotros y desde que llegamos no hemos parado de sonreír porque a ellos les debemos todo el cariño que nos han dado”.

Además, se prepara para su desfile este domingo desde las 11 de la mañana. “Esperamos a todos allá para que vean este legado vivo y todos los niños que se han preparado para brindar un gran espectáculo”.