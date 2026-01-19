Para avanzar en la adecuación del sector de la Vía 40, previo al montaje de los palcos para eventos del Carnaval, la Alcaldía de Barranquilla anunció que se presentarán algunos cierres viales en el corredor a partir de este lunes.

La restricción se efectuará en la vía 40, entre calles 71 y avenida Murillo (calle 45), en el sector frente a la empresa Casa Válvulas.

De esta manera, se pretende realizar un trabajo de demolición del separador central del corredor vial.

Estas labores ejecutarán de manera parcial en un carril por calzada de la Vía 40 con la avenida Murillo; estos tramos no se cerrarán de forma total.

La obra también incluye la construcción de un nuevo bordillo en la zona que se acoplará con la medida de los palcos.

Así las cosas, los cierres viales serán hasta el domingo 25 de enero

Cabe resaltar que en el sector estarán presentes orientadores de movilidad para garantizar la normalidad en el flujo vehicular.

Por otro lado, en la zona se implementará la señalización vial correspondiente por la obra, en ambos sentidos de la carretera.