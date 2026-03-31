Con este título pretendo explicar por qué es tan necesario incrementar la cantidad de vías de acceso a nuestro malecón y obviamente optimizar las hoy existentes que a todas luces no solo son insuficientes en su cantidad, sino que las actuales obedecen a un pésimo diseño vial y porque a la Avenida del Río y al malecón, a diferencia de a cualquier otra vía de Barranquilla, solo se llega y se sale por un mismo lado con lo que proporcionalmente para acceder a estos se duplica el flujo de tráfico de cada acceso y salida sobre el normal para cualquier otra arteria de la ciudad.

Comparemos para explicar de qué se trata este elemental planteamiento que parecería no haber sido contemplado por los diseñadores de ese complejo vial y urbano que ya es y será un gran polo de inversión para enormes proyectos residenciales que multiplicarán el tráfico hasta un punto en el que esta problemática se convertirá en un factor negativo para ese proyectado desarrollo inmobiliario, porque nada más incómodo y que afecte la cotidianidad de cualquiera, que la dificultad diaria para salir y llegar al hogar.

Imaginemos que subimos por la carrera 43 “20 de Julio”, que bajamos por la carrera 44 “Cuartel”, o que conducimos por cualquier otra vía de la ciudad, ya sea esta calle o carrera, en todas tendremos la opción en una u otra cuadra, de girar hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de nuestro destino. También podremos acceder a esas vías de uno u otro lado y con esta muy normal condición se logra equilibrar el tráfico de toda la ciudad. Pero esto no sucede con nuestra Avenida del Río porque es imposible en cualquiera de los sentidos que conduzcas por esta, girar hacia el río Magdalena, así que solo podrás acceder al malecón conduciendo hacia el norte y salir de este conduciendo hacia el sur, o sea hacia el resto de la ciudad. Lo anterior no admite discusión. Un ejemplo: La carrera 43 desde el Paseo Bolívar hasta la calle 93 tiene 5,7 Km y es cruzada por 59 calles con opción hacia ambos lados. La Av. del Río con longitud igual a la carrera 43, hoy solo cuenta con 5 accesos incluyendo el de “Puerta de Oro” y todos para un solo lado. ¡Una desproporción tan real como absurda!

La conclusión ya conociendo esta inobjetable situación es que la Avenida del Río, además de la proyectada prolongación de la calle 84 con futura glorieta en la Vía 40, requiere varias o muchas vías adicionales de acceso y salida, cada una con un muy buen diseño tanto sobre la Vía 40 como sobre la misma Avenida del Río, y que estas obras deberían estarse ejecutando ya porque cada atracción adicional, como la “Luna del Río”, el próximo barco hotel “El Baqán”, el futuro “Movistar Arena”, o cada complejo habitacional que se termine incrementará el flujo de visitantes o residentes. ¡Para ayer es tarde!

@nicorenowitzky