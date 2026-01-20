Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá rescataron a dos niñas indígenas de cuatro y siete años de edad, pertenecientes a la comunidad Emberá, que estaban abandonadas dentro de una vivienda en el barrio Ricaurte, localidad Los Mártires.

Fue el llanto de las niñas, quienes pedían alimento desde las rejas de la vivienda, lo que alertó a ciudadanos que transitaban por el sector. Al confirmar que se encontraban solas dentro del inmueble, los testigos dieron aviso inmediato a la Policía para que atendiera el caso.

Los uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia se desplazaron al lugar y, con la autorización de uno de los propietarios de la vivienda, ingresaron al inmueble, evidenciando que las niñas se encontraban solas, sin la compañía ni el cuidado de un adulto responsable.

“Con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar la protección de sus derechos, las menores fueron trasladadas ante la autoridad administrativa competente, donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos y se realizó la respectiva valoración médica”, indicó la Secretaría Distrital de Seguridad.

En #Mártires, el llanto y voces de auxilio de 2️⃣ menores al interior de una vivienda alertaron a los ciudadanos, que no dudaron en llamar a la Policía.



Las autoridades no reportaron si los padres o adultos responsables de las dos menores aparecieron para dar explicaciones sobre el abandono al que las sometieron durante un tiempo considerable.

Esta misma cartera hizo un llamado a la ciudadanía para que vele por el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. También para que denuncie de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo su vida o integridad, a través de la línea de emergencias 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.