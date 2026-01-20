Un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija, en el municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto de 38 años habría aprovechado los momentos en que su pareja y demás hijas dormían, para someter a vejámenes sexuales a la menor de 12 años.

Las investigaciones de las autoridades determinaron que el presunto agresor le vendaba los ojos a la joven, le tapaba la boca y la amenazaba con quitarle la vida a su madre y agredir sexualmente a sus hermanas, si se negaba a acceder a sus pretensiones o contaba lo sucedido.

Por estos hechos, unidades de la Policía – en cumplimiento de una orden judicial – lograron la captura del implicado el pasado 16 de enero, en un parque de San Jacinto, para que responda ante las autoridades por el delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.

Durante la diligencia judicial, el detenido no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

