En las últimas horas, el Ejército Nacional informó que en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus, en el departamento del Cesar, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, en coordinación con la Policía Nacional, incautaron en la vereda Quebrada Seca, del municipio de Río de Oro, 824 kilogramos de cocaína, hallados en un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas.

El complejo cocalero compuesto por tres infraestructuras que harían parte de las finanzas ilícitas del GAO ELN, Frente Camilo Torres Restrepo, estaba avaluado en 5.153 millones de pesos.

Ejército Nacional /Cortesía

En el lugar, las tropas encontraron 1453 galones de acetato de N-propilo; 130 galones de gasolina, 105 galones de ACPM, 90 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 485 kilogramos de sustancias sólidas. Además de equipos necesarios para la producción de estupefacientes.

Asimismo destacaron que mediante información de inteligencia se constató que este enclave cocalero tenía una capacidad de producción mensual de tonelada y media de droga, que era enviada desde la región del Catatumbo, en Norte de Santander, hacia México y Estados Unidos, atravesando el lago de Maracaibo, en Venezuela, y el Caribe.

Ejército Nacional /Cortesía

Con esta operación militar contra el ELN se evitó la circulación de 824.000 dosis de cocaína.

“El Ejército Nacional de Colombia, por medio del despliegue de sus capacidades diferenciales, continuará contrarrestando las economías ilícitas de los grupos armados en el país. Igualmente, propenderá por la tranquilidad y bienestar de las comunidades”, concluyó la institución armada.