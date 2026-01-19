La Policía Nacional desarrolla el Primer Seminario de Comandantes del Departamento de Policía Córdoba y de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, un espacio académico e institucional orientado a fortalecer la doctrina policial, el liderazgo, la gestión operativa y el compromiso permanente con la seguridad y la convivencia ciudadana.

El seminario se consolida como un escenario estratégico de diálogo, intercambio de experiencias y construcción colectiva del conocimiento, en el que los comandantes de estación, como referentes directos ante la comunidad cordobesa, fortalecen su rol fundamental en el diseño, direccionamiento e implementación de estrategias policiales efectivas, humanas y cercanas al ciudadano.

A través de herramientas orientadas a la mejora continua del servicio de policía, este encuentro busca potenciar las capacidades de mando y liderazgo, promoviendo una gestión alineada con las necesidades del territorio y las expectativas de la ciudadanía.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, manifestó que “este seminario representa un espacio clave para fortalecer el liderazgo de nuestros comandantes de estación, unificar criterios operativos y reafirmar nuestro compromiso con un servicio de policía más profesional, cercano y transparente, enfocado en la seguridad, dignidad, democracia y bienestar de todos los cordobeses”

En el marco de los principios y valores institucionales, la Policía Nacional reafirma su misión de servir y proteger, trabajando de manera articulada por el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institución, como eje fundamental para la construcción de entornos seguros.