Con el fin de evaluar la problemática asociada a la inadecuada disposición de residuos sólidos, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –Corpoguajira- desplegará una campaña de control, inspección y seguimiento ambiental en los 15 municipios del departamento.

Según explicó Jorge Palomino, subdirector de Autoridad Ambiental de la corporación, el plan de acción incluye visitas técnicas, verificación de puntos críticos, toma de registros fotográficos, requerimientos institucionales y la revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

“Esta estrategia se adelanta debido al incremento de basureros a cielo abierto, disposición clandestina de residuos en zonas urbanas y rurales, y el manejo deficiente de desechos en áreas sensibles ambientalmente”, precisó.

Durante estas jornadas se evaluará el impacto generado por la acumulación de residuos, especialmente aquellos que afectan los recursos naturales, tales como cuerpos de agua, zonas de recarga hídrica, humedales, áreas protegidas, suelos agrícolas y ecosistemas estratégicos.

El director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, advirtió que la presencia de basuras sin control alguno produce contaminación, favorece la proliferación de vectores, deteriora la calidad paisajística y genera riesgos a la salud humana y ambiental.

“Como autoridad ambiental competente, Corpoguajira realizará las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) previstas en la normatividad ambiental. En los casos donde se evidencien incumplimientos a la legislación sobre gestión integral de residuos sólidos, se iniciarán las investigaciones administrativas ambientales, que podrán derivar en medidas preventivas, correctivas y sancionatorias”, señaló.

Adicionalmente, la campaña contempla espacios de articulación con las alcaldías municipales, empresas de aseo, comunidades y líderes locales, con el fin de promover buenas prácticas de manejo de residuos, fortalecer la educación ambiental y fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la protección del ambiente.

La corporación insiste en que la gestión adecuada de los residuos sólidos es una obligación compartida entre autoridades, operadores y la comunidad.

La corporación reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y hace un llamado a los entes territoriales para que fortalezcan sus sistemas de recolección, transporte y disposición final, garantizando el cumplimiento de las disposiciones ambientales y sanitarias vigente.