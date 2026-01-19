Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentó ante un juez penal de control de garantías a dos hombres señalados de perpetrar el asesinato del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias, en el departamento de La Guajira.

Estos fueron identificados como Luis Felipe Mejía Montero, alias Niño Pañal, y Armando José Sánchez Campuzano.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos en su contra y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario tras la decisión del magistrado en turno.

Según la investigación, los hechos se registraron el 8 de agosto de 2024, hacia las 6:20 de la mañana, en el barrio San Agustín del municipio de Fonseca, en el sur del departamento.

Dicho día, los dos hombres señalados presuntamente abordaron a la víctima frente a su lugar de residencia, en momentos en los que se disponía a llevar a su hija al colegio, dispararle en tres oportunidades causándole la muerte y escapar en una motocicleta que dejaron estacionada a pocas cuadras del lugar.

Díaz Arias, quien tenía 38 años de edad, hacía parte de la Asociación Campesina de Fonseca y de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (Coompazcol).