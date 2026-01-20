La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Justicia, realiza seguimiento permanente a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, con el fin de identificar los recursos con los que cuenta la Justicia Transicional para la implementación de sus sentencias.

Leer más: La Corte Suprema ya tiene las demandas de casación que piden revocar la absolución de Uribe

En ese sentido, advirtió que la reparación a las víctimas, dispuesta en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta desfinanciada en un 83.6% para el año 2026. Señaló que faltan $101.858 millones, sin contar las sentencias que puedan seguirse produciendo en esta jurisdicción.

Asimismo, la entidad indicó puntualmente que “en seguimiento especial a los compromisos del acuerdo de paz suscrito por el Estado Colombiano con las FARC-EP, y a las recientes decisiones de la JEP, la Contraloría General de la República encontró falta de monetización de los bienes entregados e incumplimientos en la entrega de bienes para reparar”.

La Contraloría aseguró que los incumplimientos descritos “ponen en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado”, por lo cual insta a las partes a cumplir los acuerdos y “especialmente a proveer los recursos necesarios a fin de reparar a la población afectada con el conflicto armado a quienes la JEP les reconozca esa calidad”.

Ver también: Autoridades investigan presunto caso de corrupción por parte de un agente de tránsito en Soledad

“En el marco del seguimiento, se realizó un análisis a las órdenes impartidas por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 de 2025 de la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento, donde se determinó que, dentro de los componentes de las sentencias, se encuentra el restaurativo y reparador, el cual, según cálculo estimativo de la Jurisdicción Especial, requiere $121.858 millones de pesos, de los cuales solo hay disponibles $20 mil millones de pesos para el 2026″, añade el comunicado.

La Contraloría advirtió además que se anunciaron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas de nivel nacional y territorial a las que les corresponde la garantía de las condiciones para su implementación, así como la consecución de recursos para cumplirlas. No obstante, aseguró que “no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas órdenes, limitando su ejecución en la vigencia 2026″.

Bienes entregados por las Farc en el marco del Acuerdo de Paz

Estos activos han sido entregados con el fin de reparar a las víctimas. Sin embargo, la Contraloría indicó que “solo fueron monetizados USD 448.500 dólares, ya que USD 1.500 eran falsos”.