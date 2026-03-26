Cuatro hombres fueron llevados ante un juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación, señalados de estar involucrados en la retención, el hurto y el posterior asesinato de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia. El crimen, ocurrido en Bogotá durante el mes de enero, generó una fuerte indignación en la capital.

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Asimismo, los capturados son Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, ‘Pipo’. Según la investigación, estas personas serían los presuntos responsables de los hechos que rodearon la muerte de Cubides Ariza.

Por otro lado, durante la audiencia reservada, el juez avaló la legalidad de los procedimientos de captura realizados en las localidades de Bosa y San Cristóbal, al sur de Bogotá.

En los operativos también se incautaron dos vehículos, tres teléfonos celulares y una tarjeta de operación de un vehículo de transporte público, elementos que ahora forman parte del material probatorio del proceso.

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Además, la Fiscalía indicó que las diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fueron suspendidas y continuarán este viernes, fecha en la que se decidirá el futuro judicial de los cuatro capturados.

Finalmente, el caso está a cargo de una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, quien les imputará a los capturados los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo.