Un patrullero de la Policía fue asesinado en zona rural del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander, este miércoles 26 de marzo.

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El uniformado fue identificado como Hervin Oswaldo Orduz Pérez, quien se encontraba con su hijo de cuatro años al momento del ataque.

De acuerdo con las autoridades, el patrullero Orduz Pérez se movilizaba en una motocicleta por la vía entre Málaga y San Andrés, junto a su pequeño hijo, cuando fue abordado por los criminales, quienes accionaron un arma de fuego en diferentes oportunidades.

Además, se conoció que el uniformado se encontraba en su periodo de vacaciones y había llegado al municipio para visitar a su familia.

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Sobre esto, el director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón, envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima.

“Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander. Fue asesinado mientras se encontraba de vacaciones, en un momento que debía ser de descanso y tranquilidad, y lo más indignante: estaba en compañía de un menor de edad. La crueldad de estos criminales no tiene límites.”, se lee en una publicación realizada desde su cuenta de X.

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“A su familia, les hablo desde el alma, no están solos, comparto su dolor y elevo una oración por fortaleza en este momento tan difícil. Honraremos su memoria con justicia.”, añadió.

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Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander.



Fue asesinado… pic.twitter.com/e2K1vUwB3H — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 26, 2026

Asimismo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lamentó la muerte del patrullero y ordenó acciones de investigación para dar con los responsables del crimen.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un miembro de nuestra Policía Nacional en San Andrés. Acompaño con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. He ordenado acciones inmediatas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Actuaremos con firmeza para garantizar justicia y seguridad. No habrá impunidad.”, dijo el mandatario departamental.

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