El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que recibió en Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del accidente aéreo registrado el pasado 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación.

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Vale mencionar que en el siniestro en el que se vio involucrado un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaba a 127 militares. En el hecho fallecieron 69 uniformados y otros 57 resultaron heridos.

Para atender la emergencia la entidad dispuso doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

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Esta es la identidad de 24 de los cuerpos

1. Villota Guevara Ariel Leonardo

2. Fernández Camargo Jaime Alexander

3. Otavo Yaima Yeferson Fabian

4. Moreno Chávez Andrés Javier

5. Martínez Varón Marco Tulio

6. Blanco Hernández Luis Eduardo

7. Herrera López Mateo

8. Solis Torres Jaider Alexis

9. Pérez Torres Benjamín Esteban

10. González Herrera Julián David

11. González Hernández Luis Eduardo

12. Baza Tordecilla Cristian Camilo

13. Pinzon Reyes Jhonathan Stid

14. Guerra Almeida Rafael Santos

15. Chiquillo Miranda Jesús Enrique

16. Arias Pérez Daniel Esteban

17. Tordecilla Warnes Arley Camilo

18. Contreras Astroza Cristian

19. Mena Hurtado Jeison

20. Hernández Hernández Jesús Eduardo

21. Moreano Candicuz Anderson Steven

22. Díaz Reyes Leandro

23. Otavo Tique Wilson Daniel

24. Baza Tardecilla Cristian

Ejercito reveló los rostros de 12 de sus víctimas

El Ejército Nacional compartió una imagen con el rostro de los 12 soldados identificados por Medicina Legal a través de redes sociales. Este nuevo listado se suma a los a los siete previamente identificados por la entidad.

#ComunicaciónOficial (25-09:00 PM-Marzo-2026 / Comunicado N.° 2) | El Ejército Nacional de Colombia recibe a doce de nuestros soldados, quienes se suman a los siete previamente identificados por Medicina Legal:



1. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes.🕊️



2. Soldado… pic.twitter.com/Ct1OukSLBt — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 26, 2026