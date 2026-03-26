El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que recibió en Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del accidente aéreo registrado el pasado 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación.
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Vale mencionar que en el siniestro en el que se vio involucrado un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaba a 127 militares. En el hecho fallecieron 69 uniformados y otros 57 resultaron heridos.
Para atender la emergencia la entidad dispuso doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.
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Esta es la identidad de 24 de los cuerpos
1. Villota Guevara Ariel Leonardo
2. Fernández Camargo Jaime Alexander
3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
4. Moreno Chávez Andrés Javier
5. Martínez Varón Marco Tulio
6. Blanco Hernández Luis Eduardo
7. Herrera López Mateo
8. Solis Torres Jaider Alexis
9. Pérez Torres Benjamín Esteban
10. González Herrera Julián David
11. González Hernández Luis Eduardo
12. Baza Tordecilla Cristian Camilo
13. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
14. Guerra Almeida Rafael Santos
15. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
16. Arias Pérez Daniel Esteban
17. Tordecilla Warnes Arley Camilo
18. Contreras Astroza Cristian
19. Mena Hurtado Jeison
20. Hernández Hernández Jesús Eduardo
21. Moreano Candicuz Anderson Steven
22. Díaz Reyes Leandro
23. Otavo Tique Wilson Daniel
24. Baza Tardecilla Cristian
Ejercito reveló los rostros de 12 de sus víctimas
El Ejército Nacional compartió una imagen con el rostro de los 12 soldados identificados por Medicina Legal a través de redes sociales. Este nuevo listado se suma a los a los siete previamente identificados por la entidad.