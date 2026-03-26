Ernesto Guzmán/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar AME7622. CALI (COLOMBIA), 25/03/2026.- Integrantes del Ejercito Nacional de Colombia participan en una velatón este miércoles, en Cali (Colombia). En varias ciudades colombianas se realizó una velatón en honor a las víctimas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) de la FAC, ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Ernesto Guzmán

Carlos Ortega/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar

Carlos Ortega/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar AME7585. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/03/2026.- Integrantes de la Policía de Colombia participan en una velatón este miércoles, en honor a las víctimas del accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el monumento a los Héroes Caídos, en Bogotá (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Carlos Ortega

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Putumayo Al Revés/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar

Ernesto Guzmán/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar AME7622. CALI (COLOMBIA), 25/03/2026.- Integrantes del Ejercito Nacional de Colombia participan en una velatón este miércoles, en Cali (Colombia). En varias ciudades colombianas se realizó una velatón en honor a las víctimas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) de la FAC, ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Ernesto Guzmán

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Ernesto Guzmán/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar

Ernesto Guzmán/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar AME7622. CALI (COLOMBIA), 25/03/2026.- Integrantes del Ejercito Nacional de Colombia participan en una velatón este miércoles, en Cali (Colombia). En varias ciudades colombianas se realizó una velatón en honor a las víctimas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) de la FAC, ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Ernesto Guzmán

Putumayo Al Revés/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar Personas participan en una velatón este martes, en honor a las víctimas del accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguizamo (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Putumayo Al Revés.

Carlos Ortega/EFE Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar AME7585. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/03/2026.- Integrantes de la Policía Militar de Colombia participan en una velatón este miércoles, en honor a las víctimas del accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el monumento a los Héroes Caídos, en Bogotá (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Carlos Ortega

Centenares de personas homenajearon la noche de este miércoles en varias ciudades de Colombia a los 69 fallecidos y 57 heridos que dejó el accidente de un avión militar Hércules C-130 que se estrelló el lunes al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo.

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Putumayo Al Revés/EFE AME7120. PUERTO LEGUÍZAMO (COLOMBIA), 24/03/2026.- Captura de video de Putumayo Al Revés que muestra a integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia inspeccionando este martes, el área donde ocurrió el accidente de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Putumayo Al Revés / MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

El acto central tuvo lugar en Bogotá, en el Monumento de los Héroes Caídos, donde familiares, miembros de la fuerza pública y ciudadanos prendieron velas por las víctimas en una ceremonia marcada por el silencio, la solemnidad y el luto.

Durante el homenaje, unidades de la Policía Militar permanecieron formadas y sostuvieron velas encendidas, mientras que una guardia de honor, con uniformes de gala y fusiles, custodió la ceremonia bajo la lluvia.

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Ernesto Guzmán/EFE

También se ofició un acto religioso en el que sacerdotes elevaron oraciones por las víctimas, en medio de cantos y momentos de silencio que reforzaron el carácter solemne del homenaje.

En medio de la noche, la bandera de Colombia ondeó a media asta y su reflejo se proyectaba sobre el agua acumulada frente al monumento, en una imagen cargada de simbolismo.

Actos en diferentes ciudades

En Cali, principal ciudad del suroeste, el homenaje incluyó el encendido de velas que llevaban los nombres de los uniformados fallecidos frente a un monumento custodiado por uniformados y rodeado de banderas de Colombia.

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En Cúcuta, en la frontera con Venezuela, civiles y uniformados encendieron velas en espacios públicos y permanecieron en silencio frente a altares improvisados.

En otras ciudades como Valledupar, Medellín, Yopal, Popayán, Villavicencio e Ibagué también se hicieron estos homenajes, mientras que en Florencia y Pasto se realizaron actos de memoria colectiva con velas como símbolo de respeto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó este miércoles a las afueras del Instituto de Medicina Legal (IML), tras acompañar a familiares de las víctimas, que las honras fúnebres se realizarán en los lugares de origen de los uniformados fallecidos, aunque no descartó un acto central en Bogotá.

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Carlos Ortega/EFE AME7585. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/03/2026.- Integrantes de la Policía de Colombia participan en una velatón este miércoles, en honor a las víctimas del accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el monumento a los Héroes Caídos, en Bogotá (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate. EFE/ Carlos Ortega

El IML señaló por su parte que ya logró la identificación de 24 de los 69 fallecidos en esta tragedia que enluta al país y por la que el presidente Gustavo Petro declaró tres días de duelo nacional.