Este jueves 26 de marzo se conoció que el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Cielo Rusinque para asignar a Diego Andrés Solano Osorio como superintendente de Industria y Comercio encargado.

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Esto después de que el nombramiento de Rusinque al frente de la SIC fuera anulado por el Consejo de Estado.

Solano era el jefe de asesores y mano derecha de Rusinque y llegó a la entidad en febrero de 2024 y había trabajado en Valbuena Abogados, la firma del exsuperintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena.

El nuevo superintendente es abogado, especialista en derecho comercial y con maestría en derecho. También fue contratista durante cinco años de la SIC y ha sido docente en varias universidades.

El Consejo de Estado determinó que Rusinque no acreditó el requisito de formación académica exigido por el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015. La norma exigía un posgrado en modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo. La Sala concluyó que ese requisito no se cumplió.

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Dentro de la entidad se esperaba que Rusinque fuera nombrada nuevamente por el cambio de requisitos que hizo este Gobierno para ejercer este cargo, que permite que ella cumpla las condiciones. Finalmente, el presidente nombró a Solano como encargado.