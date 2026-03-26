Ya varios días después del accidente del avión militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó a 69 militares muertos, se esperan los resultados de las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Leer también: Medicina Legal identificó a 24 de los cuerpos recuperados en accidente de avión militar en Putumayo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que esperan los resultados, pero aclaró algunas situaciones que se han estado difundiendo sobre el tema.

Lo primero que señaló Sánchez, en entrevista en Caracol Radio, es que el avión tenía más de 20 mil horas disponibles para volar. Además, la aeronave pasó por una serie de protocolos de revisión e inspección, desde el mantenimiento hasta la tripulación del vuelo del accidente.

“Para que una aeronave salga a vuelo tiene que pasar un protocolo muy riguroso. La tripulación está totalmente entrenada, la aeronave estaba aeronavegable. Hay que esperar lo que nos diga la investigación. En uno de los videos se ve que cuando la aeronave despega alcanza a golpear a un árbol. Por qué llegó a esa altura y qué hizo la tripulación, lo tendrá que determinar la investigación”, dijo.

Agregó que el presidente le ha recalcado que no quiere que se usen aeronaves de tantos años: “Algunos de los Hércules son de los años 70′. De igual forma si se cumplen los protocolos, las aeronaves se pueden seguir usando dependiendo de las inspecciones".

Importante: Colombia rindió homenaje en varias ciudades a las víctimas del accidente de avión militar

“El avión estaba dentro de los parámetros para poder despegar en esas condiciones”, dijo el ministro Sánchez. Insistió en que el avión despegó con el peso adecuado e hizo un llamado a no especular sobre las causas, por respeto a las familias de los fallecidos.

“La información que tengo es que se recuperaron (caja negra). Esperemos que en las condiciones en que se recuperaron permitan encontrar toda la información, que se corrobora también con las entrevistas de absolutamente de todas las personas que iban a bordo para poder saber qué hay, pero todos los elementos que quedaron después del accidente se van a tener en cuenta”, recalcó el ministro.