Buscando impulsar el progreso a través de la inversión nacional e internacional, Canpack, uno de los mayores productores de latas de Colombia y Bavaria, su socio estratégico, anunciaron una inversión de $548.000 millones para la construcción de una nueva fábrica de envases de aluminio en el municipio de Malambo, Atlántico.

El proyecto estará plenamente operativo en 2027 y se convertirá en motor de innovación, empleo y oportunidades para la región Caribe.

La nueva instalación permitirá atender el mercado de bebidas en la Costa, fortalecer la operación de Bavaria y habilitar exportaciones gracias a la cercanía a puertos en la región.

Además representará 150 empleos directos, que se articulan a otras oportunidades que se han venido generando en la cadena como la Cervecería del Atlántico, que ha significado alrededor de 2.000 empleos en su fase de construcción y otros 800 empleos en su operación. Estos se añaden a la extensa red de valor de Bavaria, que impacta a más de medio millón de colombianos a nivel nacional.

“Esta inversión refuerza nuestra apuesta por Colombia al traer innovación, potenciar exportaciones y fortalecer la industria nacional integrando proveedores locales. Con un mercado creciente y oportunidades de exportación, seguimos demostrando que es posible generar desarrollo económico sostenible a través de la industria”, afirmó Camilo Pérez, director general de Canpack Colombia.

Este anuncio se suma a los $2 billones invertidos por Bavaria en la Cervecería del Atlántico en el municipio de Palmar de Varela.

A propósito del anuncio, Sergio Rincón, presidente de la cervecera indicó: “La cerveza representa una cadena productiva que conecta agricultores, transportadores, cervecerías, tenderos, bares, restaurantes y consumidores. Cada botella vendida genera empleos, proveeduría e impuestos que se traducen en desarrollo para los departamentos en áreas tan importantes como la educación y el deporte, entre otras”.

“Estas inversiones no se miden solo en recursos, también en su capacidad de generar puestos de trabajo e impulsar emprendimientos locales, así como la competitividad y el crecimiento regional. Bavaria ha sido un motor del país por 137 años y esta nueva apuesta de nuestro aliado Canpack demuestra cómo el sector privado es un motor de oportunidades para Colombia y la forma en que queremos seguir actualizando nuestra presencia en el país” complementó el directivo.

Por su parte, Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, celebró la decisión de la compañía de establecer su operación en el municipio de Malambo, en el Área Metropolitana de Barranquilla.

“La llegada de esta inversión materializa años de trabajo y confirma que el departamento del Atlántico tiene las condiciones para crecer con proyectos que transfieren tecnología, generan empleo de calidad, potencian las exportaciones y atraen nuevas compañías de su cadena de proveeduría. Es un paso más en la transformación económica sostenible que estamos construyendo”, explicó.

Desde la perspectiva de capital humano, Marcela Quitian, gerente de Recursos Humanos de Canpack, destacó: “El éxito de esta planta se mide en las personas que serán parte de este crecimiento. Estamos comprometidos con la formación, desarrollo y bienestar de nuestro equipo, que es el motor de esta expansión”.