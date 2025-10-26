Un curioso y sorprendente hecho ha causado revuelo en redes sociales durante los últimos días. Un domiciliario que llegó hasta un cementerio para entregar una corona de flores terminó cayendo dentro de la fosa donde se iba a realizar un sepelio.

En la grabación se observa a los familiares reunidos alrededor del féretro, visiblemente afectados por la despedida de su ser querido. En medio de la ceremonia llega el joven domiciliario, quien carga un arreglo floral destinado a la persona fallecida.

Sin embargo, al intentar acercarse y sortear el espacio reducido entre las personas y la tumba, perdió el equilibrio y cayó dentro del hueco destinado al ataúd.

La escena generó que algunos cibernautas se impactaran por el accidente y otros bromearon sobre el nivel de compromiso de estos trabajadores, asegurando que “los pedidos llegan como sea”.

Aunque se desconoce el país o ciudad donde ocurrió el incidente, el video ha recorrido múltiples plataformas digitales acompañado de comentarios que resaltan el peligro al que se exponen quienes realizan este tipo de labores, incluso en situaciones tan delicadas como un sepelio.

@vivehuila #Actualidad Repartidor cae en plena sepultura mientras entregaba un ramo de rosas. Un curioso incidente ha llamado la atención en redes sociales. Un repartidor llegó a un cementerio para entregar un ramo de rosas durante un entierro, pero al acercarse al ataúd resbaló y cayó dentro de la fosa frente a los asistentes. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral, generando reacciones de asombro y comentarios de los usuarios. Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones graves. Se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el hecho. ♬ Tension Thriller - Russsound

“El delivery no se digas más hasta el fondo se las dejo”, “era entregar el Ramo, no irse con el Ramo” y “un mal día para una persona que honradamente se gana la vida. Que Dios lo bendiga y se encuentre bien”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.