El artista panameño Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido en el mundo artístico como Japanese, murió a los 52 años, el pasado jueves 23 de octubre.

Japanese era uno de los cantantes de reggae y dancehall más legendarios de Panamá. El artista falleció tras estar varios días internado en el Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colonia.

El productor Eloy Pincay, en comunicación con el diario Telemetro Reporta, indicó que Japanese había muerto de un infarto fulminante.

Y es que en 2020 ya el artista había sufrido un derrame cerebral y en el 2024 desarrolló una diabetes que le causó la amputación de uno de sus pies.

Además, presentaba complicaciones con sus riñones por parte de sus problemas de azúcar. Sus seguidores lamentaron su muerte con varios mensajes de condolencias en las redes sociales.

En Colombia, Japanese ganó popularidad con sus canciones “Cocobola”, “Satélite” y “Señor oficial”.