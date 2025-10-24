El Estadio Pascual Guerrero será el escenario en el cual se presentará Shakira, en el marco de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour, este 25 y 26 de octubre, en Cali.

Con el éxito de la venta de la primera fecha, la artista decidió abrir otra, en donde los caleños podrán disfrutar de su talento y el local, pues se espera que el reconocido Grupo Niche, ícono de la salsa caleña, se aparezcan en una de las noches.

La artista barranquillera vuelve a la capital vallecaucana tras casi 20 años de ausencia, y lo hará junto a una orquesta que ha llevado la cultura de Cali a los escenarios más importantes del planeta.

Spotify Colombia/Cortesía

Asimismo, durante el espectáculo, se espera que Shakira interprete sus éxitos más recientes como BZRP Music Sessions y TQG, junto con los clásicos que marcaron generaciones.

Mientras que, la presencia del Grupo Niche agregará un bloque salsero para celebrar el ADN musical de la ciudad. Igualmente, no descartan la participación de otros artistas.

El espectáculo en Cali tendrá una pantalla gigante de 47x10 metros, una tarima de más de 21 metros de ancho, pasarela extendida 36 metros hacia el público y luces robóticas con movimientos a 360°.

Los seguidores de la ‘Loba’ se encuentran emocionados por el concierto y esperan que sea un espectáculo de primera.

Fanáticos de Shakira de todo el país llegarán a Cali para vivir la experiencia

Desde el Eje Cafetero, Bogotá, Antioquia, Cauca y hasta de otros países cercanos, fanáticos han confirmado su viaje para no perderse el evento musical de Shakira en Cali.

Según operadores turísticos, los paquetes hacia Cali que incluyen alojamiento, movilización y entradas se agotaron en cuestión de días, lo que confirma el fuerte atractivo de la gira de la barraanquillera.