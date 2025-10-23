Prepare sus crispetas o snacks favoritos para que pueda disfrutar en familia de las películas más clásicas para ver en época de Halloween.

A continuación, le presentamos 10 películas ideales para ver desde casa, junto con las plataformas donde están disponibles en Colombia.

Halloween

Fue estrenada en 1978, es un clásico del cine de terror dirigido por John Carpenter. Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su pueblo natal para sembrar el miedo en la noche de Halloween. La puede ver por Apple TV y Prime Video.

Hocus Pocus

Estrenada en 1993, cuenta la historia de tres brujas del siglo XVII que regresan a Salem tras ser accidentalmente invocadas por un grupo de adolescentes en la noche de Halloween. La puede ver en Disney+.

The Nightmare Before Christmas

Estrenada en 1993, trata de Jack Skellington, el rey del pueblo de Halloween, quien descubre la Navidad y decide “mejorarla” a su estilo. La puede ver por Disney+ y Netflix.

The Babadook

Estrenada en 2014, trata de una madre y su hijo que se enfrentan a una presencia siniestra que surge de un misterioso libro infantil. La puede ver en Netflix y Apple TV.

Casper

Estrenada en 1995, trata de una joven que se muda con su padre a una mansión habitada por un fantasma amigable y sus traviesos tíos. Puede verla por Netflix.

La leyenda del Jinete sin cabeza

Estrenada en 1999, se trata de Ichabod Crane, un investigador de Nueva York, llega al pueblo de Sleepy Hollow para resolver los misteriosos asesinatos cometidos por el Jinete Sin Cabeza. Puede verla por Netflix.

Trick ’r Treat

Estrenada en 2007, trata de cuatro historias interconectadas que giran en torno a la noche de Halloween, con humor negro y toques sobrenaturales. Puede verla en Apple TV.

Hechizo de amor

Estrenada en 1998, trata de dos hermanas brujas deben romper una maldición familiar mientras intentan equilibrar su vida amorosa y sus poderes. Puede verla en HBO Max y Apple TV.

La Casa de los 1000 Cadáveres

Estrenada en 2003, trata de un grupo de jóvenes se topa con una familia de asesinos durante un viaje por carretera. Puede verla por Prime Video.

El Halloween de Hubie

Estrenada en 2020, trata de un hombre interpretada por Adam Sandler que intenta mantener a salvo a su pueblo durante la noche de Halloween, aunque nadie lo toma en serio. Puede verla en Netflix.