Misterio resuelto. Luego que en días pasados se anunciara que la barranquillera Shakira reviviría algunos de sus clásicos con nuevas versiones, entre ellas su éxito ‘Hips don’t lie’ junto a Ed Sheeran y Beéle, este miércoles las canciones fueron estrenadas a través de Spotify.

Y es que a 30 años de Pies Descalzo y 20 de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), Shakira revisita los álbumes que marcaron su carrera e inspiraron a generaciones en un nuevo episodio de Spotify Anniversaries, ya disponible en la plataforma.

En este especial, Shakira reflexiona sobre la creación de ambos discos y presenta nuevas versiones de algunas de sus canciones más queridas, como ““Pies Descalzos, Sueños Blancos,” “La Pared,” “Antología,” “Día de Enero,” y “Hips Don’t Lie”.

El episodio incluye una poderosa interpretación de “La Pared” con una orquesta de 14 músicos, y la participación de Ed Sheeran y Beéle en “Hips Don’t Lie”. Shakira también conversa con Ed Sheeran sobre cómo surgió esta colaboración inesperada.

“En esta oportunidad poder celebrar un doble aniversario. Hay diez años de diferencia entre estos dos albumes. Uno es más rock, que fue como yo empecé. Una artista rock que estaba enloquecida por todas las bandas, que era lo que me inspiraba más. Luego pasó el tiempo y empecé a hacer más fusión”, detalla la barranquillera en esta sesión.

Spotify Anniversaries es una serie que celebra los álbumes que dejaron huella y a los artistas detrás de ellos, con historias, reflexiones y performances exclusivas. Las nuevas versiones están disponibles solo en Spotify a través de EPs especiales.

En conjunto, ambos álbumes superan los 6.1 mil millones de streams globales y siguen conectando con distintas generaciones: los oyentes Gen Z representan más de la mitad de los streams de Oral Fixation actualmente.

Top canciones de cada álbum:

Oral Fixation

Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean) La Tortura (feat. Alejandro Sanz) Día de Enero Las de la Intuición No (feat. Gustavo Cerati)

