Un video grabado en un restaurante de Valledupar se convirtió en tendencia en redes sociales luego de mostrar una agresión física entre una clienta y una mesera, presuntamente motivada por una escena de celos.
El hecho ocurrió en un reconocido local de pizzas de la capital del Cesar. Según relatan algunos testigos, Vanessa, una de las comensales, descubrió en el teléfono de su pareja un mensaje que despertó sus sospechas: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”.
El mensaje habría sido enviado por Scarleth, una trabajadora del restaurante que minutos antes había atendido a la pareja.
De acuerdo con versiones difundidas en Instagram, la joven habría obtenido el número del cliente a través de la aplicación de pago electrónico utilizada para cancelar la cuenta.
Cuando la joven vio el mensaje decidió enfrentar a la mesera, lo que derivó en una fuerte pelea dentro del establecimiento. En el video, se observa a la mujer golpear a la trabajadora, sujetarla del cabello y arrastrarla hasta la parte exterior del local, donde continuó la agresión por varios minutos.
Hasta el momento, no se tiene registro de la intervención de la Policía ni de denuncias formales relacionadas con el incidente.
La joven agresora, apodada en redes como “Vanessa de Valledupar”, ha aprovechado la notoriedad del video para aumentar su popularidad en plataformas digitales, donde ha ganado miles de seguidores tras el suceso.
Sin embargo, hay cibernautas que aseguran que no se trata de infidelidad sino de una estrategia para ganar más seguidores, pues el restaurante y la mesera no han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.