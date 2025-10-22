La muerte de ‘Baby Demoni’, ocurrida el pasado 14 de octubre, aún se encuentra rodeado de interrogantes. A través de redes sociales se dio a conocer la noticia, lo que generó una ola de reacciones por parte de seguidores y allegados.

Lea más: “Me la arrebataste, Miguel”: madre de ‘Baby Demoni’ tras su fallecimiento

Una semana después, nuevos detalles salieron a la luz durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda. El invitado fue Robin Alexis Parra, conocido en redes como ‘La fresa más nea’, quien compartió información relevante sobre los últimos momentos de la influencer.

Según relató Parra, ese mismo 14 de octubre tuvo contacto con Baby Demoni.

“El día 14 de octubre le escribí a Baby Demoni en la mañana y le pregunté por su estado, pues hace pocos días se había sometido a unos procedimientos estéticos y tenía programados unos controles de rutina para confirmar que estuviera cicatrizando de forma correcta”, expresó. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la joven tenía planes y compromisos, lo que pone en duda la versión de un posible suicidio.

Ver más: ¿Quién era Baby Demoni, la influencer que murió en extrañas circunstancias?

Durante la conversación telefónica que sostuvieron ese día, Parra notó a Baby Demoni visiblemente afectada emocionalmente tras una discusión con su pareja, identificada como Samor.

“En la llamada me dice que él la está acusando de tener relaciones conmigo, que habíamos tenido sexo”, manifestó.

El influencer explicó que, tras lo sucedido, decidió escribirle un mensaje directo en WhatsApp a Samor para aclarar la situación. En el texto, negó haber tenido cualquier tipo de relación íntima con la joven y le pidió que reflexionara sobre sus actitudes.

“Cagada que piense esas cosas, pero, pues nada, usted decide a quién creerle y si ya se montó en esa película, pues nada. Y lo otro, solo vea cómo le quita la gente a Alejandra, hablándole mal de todo el mundo y metiéndole cizaña de todo el mundo, como si usted fuera a estar para ella”, le escribió a Samor.

Lea también: JH de la Cruz es expulsado de su iglesia por participar en Stream Fighters 4

Asimismo, añadió que, “que día le sacó a correar a las hermanas y vea como la trata, como la tiene. Si no me quería ver en su casa, solo tenía que decírmelo. Pero inventar que me la comí, eso sí, es muy enfermo de su parte, pero bueno”, expresó en el mensaje compartido públicamente.

Las revelaciones han generado un fuerte debate en redes sociales, donde cientos de usuarios han expresado su indignación y preocupación por las circunstancias del fallecimiento. Comentarios como “Ese tipo la mató, de eso no hay dudas” y “Ojalá este caso no quede impune” “Dios mío. Qué fuerte, de verdad que sí”, entre otros.