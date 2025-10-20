María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, falleció el pasado miércoles 15 de octubre en Bogotá, tras ser llevada a un centro de urgencias por su pareja sentimental, el también creador de contenido Miguel López, más conocido como ‘SamorOne’.

La joven, de 24 años y madre de una niña de 6, mantenía una relación con López desde hacía aproximadamente cinco años. Sin embargo, las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas por las autoridades, que continúan en proceso de investigación.

En medio del dolor, su madre decidió romper el silencio y compartir un testimonio desgarrador a través de un video publicado en redes sociales. En él, pide justicia y asegura que su hija vivía una relación marcada por la manipulación y el maltrato.

“Después de haber sepultado a mi hija quiero pedirles a las autoridades, a la policía y a quien nos pueda ayudar a agilizar esto, que por favor la muerte de mi hija no se quede impune, porque ella era buena, las personas que la conocimos, los amigos de la infancia, del barrio, que estudiaron con ella quienes estuvieron allá (en el cementerio) ayer, les agradezco mucho por asistir, quienes realmente la conocían saben la calidad de persona que era”, expresó.

La madre de María Alejandra también recordó cómo su hija, a pesar de su alegría característica, atravesaba momentos difíciles en su vida sentimental. Según contó, en varias ocasiones la joven buscó refugio en su casa junto a su hija, tras problemas con su pareja.

“Yo le decía: ‘Ay, Aleja, deje de hacerme pasar vergüenza y penas’, porque ella era tan ella, era su esencia, y ella me decía: ‘Mamá, yo no vivo del que dirán’”.

Asimismo, la madre de la joven manifestó que, al momento de grabar el video, se encontraba a tan solo una cuadra del parque donde solía compartir largos momentos con su hija. Allí, según contó, solían sentarse a conversar y desahogarse.

“En ese parque nos sentábamos y me hablaba de sus tristezas; muchas veces se sentó a contarme lo que pasaba en su relación con Miguel”.

A su vez, la madre de Alejandra contó que en varias ocasiones su hija llegó a su casa con sus pertenencias y las de su hija, asegurando que ya no quería continuar viviendo con Miguel.

Afirmó que su hija era victima de manipulación y controlada por parte de su pareja.

“Ella no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él, me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó”, contó.

“Cuando yo le decía que por qué permitía eso, ella solo me contestaba que no me metiera”, madre de la influencer

“Yo le entregué a mi hija, sana y salva. Yo le entregué una hija que no trabajaba aún en redes, pero hacía sus cosas”, manifestó.

En muchas ocasiones su hija le manifestó sentirse presionada emocionalmente por su pareja, y que incluso percibía en él sentimientos de envidia por su éxito en redes porque “a él nadie lo conocía”. “Está envidioso, mamá, porque a mí sí me va bien”, le decía ‘Baby Demoni’ a su madre.

“Ella a veces me decía que sentía que Miguel le tenía envidia, y era verdad, el corazón de mamá me lo decía”, madre de la influencer

La madre también recordó las palabras con las que intentaba motivar a su hija a alejarse de esa relación.

“Yo le decía: usted, mami, está para tener otro tipo de persona, mi amor. Su merced está para tener otras cosas. Su merced nació para ser grande, para brillar, mi amor. A mí no me interesa si gana o no gana, no, yo quiero que sea feliz y que pronto pueda hacer las cosas que yo nunca pude hacer a sus años’”, contó la mamá entre lágrimas.

En su testimonio, la mujer también contó cómo fueron las últimas horas junto a su hija en la clínica. Permaneció a su lado durante toda la noche, mientras la joven estaba conectada a un soporte mecánico.

“Pasé una noche tan terrible, en vela, fue la peor noche de mi vida. Esa noche empezó la peor noche y la peor madrugada de mi vida. Estarle hablando en su oído sin que ella pudiera moverse, tenía soporte mecánico y yo le decía: ‘Mi amor, quédate, quédate, no te vayas, no me hagas esto, no le hagas esto a tu niña.’, y yo sabía que yo estaba luchando y a ella le salió una lágrima de su ojito y yo se la limpiaba”.

“Yo le besé todo su cuerpo, su carita, sus orejitas, sus manos, sus piecitos, sus rodillas. Yo la miraba y pensaba que eso era un sueño. Y yo gritaba, le decía a Dios que me pusiera en el lugar de ella, porque se acabaron mis ganas de vivir; yo le decía a Dios que me llevara a mí, y se me llevó la vida”, contó.

“Estar uno ahí, hablándole a su hijo que despierte, que no se vaya, que todavía hay mucho para hacer, sabiendo que en su corazón uno sabe que ya no hay esperanza, pero guardé la esperanza hasta lo último, pero Dios no me escuchó”, dijo la mujer.

“Ella era mi vida, era mi amor, y me la arrebataste, Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste, le quitaste la madre a Abriana y una hija a mí”.

La madre de María Alejandra agradeció a las personas que acompañaron a su hija durante el sepelio, reconociendo el cariño de sus seguidores y amigos.

“Gracias a las personas que nos acompañaron porque con tanto seguidor que ya tenía, yo les agradezco”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que la muerte de la joven influencer no quede en la impunidad. Aunque aseguró entender que se trata de un proceso legal que requiere tiempo, pidió que se avance con responsabilidad y transparencia.

“Yo sé que hay muchas cosas que no se pueden decir. Muchas cosas que uno como familia sabe y no puede hablar porque obviamente toca esperar a que las autoridades vayan haciendo y armando el caso, pero yo les quiero pedir, por favor, que no quede en la impunidad la muerte de mi hija”, manifestó.

El video concluye con una frase que resume su profundo dolor y esperanza en la justicia. “Si no había justicia terrenal, había justicia divina”.

Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen más información sobre el fallecimiento de María Alejandra Esquín.