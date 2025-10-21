El evento de boxeo entre creadores de contenido, Stream Fighters, organizado por el influencer colombiano Westcol, sigue generando controversia. Más allá del mediático enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, otro de los participantes ha dado de qué hablar, y uno en especial porque denunció que le robaron un dinero.

Se trata de Iván Harrisen de la Cruz Valencia, conocido en redes sociales como JH de la Cruz, quien venció en el primer asalto al tiktoker peruano Cristorata, luego de que este se retirara del combate. Con esta victoria, JH se coronó por segunda vez campeón del evento, tras haber ganado previamente en 2024 frente al comediante Camilo Sánchez.

Sin embargo, su celebración se vio empañada por una supuesta falta de pago por parte del organizador.

“Mientras el resto de mis compañeros y sus equipos salieron a celebrar, yo permanecí en una habitación solo, sin nadie con quien compartir la alegría de haber ganado el cinturón. Ese Westcol es un mentiroso… que se enriquezca más con esos 10.000 dólares. Yo no le voy a rogar a ese Westcol de los Westcol”, contó, pues, supuestamente, el paisa debía pagarle un dinero si ganaba de la forma en el que lo hizo.

Además de la disputa económica, JH reveló a través de su cuenta de TikTok que enfrenta un nuevo problema: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual ha sido miembro desde los 16 años, estaría por negarle la entrada debido a su participación en el evento de boxeo.

“Desde los 16 años hasta ahora soy adventista y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele; sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”, expresó.

Pese a la situación, el creador de contenido aseguró que seguirá compartiendo su fe.

“No creo que me voy a ir al infierno por haber peleado ni por no estar en la iglesia”, sin embargo, seguirá predicando como siempre lo ha hecho.