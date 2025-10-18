A pocas horas de su enfrentamiento en Stream Fighters 4, Karina García volvió a acaparar la conversación en redes sociales. La creadora de contenido y exconcursante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ compartió un mensaje que rápidamente se viralizó y levantó sospechas entre sus seguidores.

“Hoy no lucho por demostrar nada, lucho por mí, por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía”, escribió la influencer en Instagram junto a una galería de fotos donde muestra los resultados de su entrenamiento.

Aunque muchos vieron en sus palabras una declaración de empoderamiento y superación, otros interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Altafulla, su expareja, reabriendo la conversación sobre su ruptura sentimental.

En cuestión de horas, la publicación superó los cien mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios que debatían el trasfondo emocional del mensaje.

Instagram: @karinagarciaoficiall A través de su cuenta de Instagram, Karina compartió varias fotografías de su entrenamiento previo a su enfrentamiento contra Karely Ruiz.

Karina envía un discurso de calma en medio del caos que rodea Stream Fighters 4

Mientras figuras como Yina Calderón y Andrea Valdiri calentaban el ambiente con enfrentamientos verbales, Karina García optó por mostrarse serena y enfocada. En lugar de polémicas, habló de disciplina, respeto y resiliencia.

Fuentes cercanas a su equipo aseguran que su objetivo no era generar controversia, sino proyectar una imagen renovada, más centrada en su crecimiento personal que en el ruido mediático.

Y es que, durante la rueda de prensa previa al evento, Karina sorprendió a todos al evitar los ataques verbales que suelen acompañar las conferencias de Stream Fighters. En cambio, dejó una frase que tomó por sorpresa a los medios y a su rival, la mexicana Karely Ruiz.

Instagram: @karinagarciaoficiall "Por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía", fue una de las frases que Karina dejó en la publicación que, según muchos aseguran, es una indirecta para Altafulla.

“Admiro mucho a Karely, sobre todo porque apenas han pasado ocho meses desde que tuvo a su bebé, y eso no es nada fácil”, declaró ante las cámaras.

El gesto fue visto por algunos como un mensaje de respeto y sororidad entre madres, pero otros lo interpretaron como una forma de marcar distancia con el tono provocador que caracteriza a estos eventos.

En redes, la frase rápidamente se convirtió en tendencia, con usuarios que destacaron su “madurez”, mientras otros aseguraban que Karina estaba enviando un mensaje cifrado a alguien más.

Rumores sobre Anuel AA y un ingreso sorpresa

Como si no fuera suficiente, una transmisión en vivo de Karina encendió aún más la curiosidad del público. Ante la pregunta sobre quién la acompañará en su entrada al ring, soltó una pista que bastó para desatar teorías: “Mi amor, eso es sorpresa… Brrr, ya te di una pista”.

El característico sonido del cantante Anuel AA bastó para que muchos concluyeran que podría aparecer junto a ella en el evento. Aunque García no ha confirmado ni desmentido la posibilidad, el rumor ha sido combustible para la expectativa que rodea su pelea.