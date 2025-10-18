Tras obtener cuatro nominaciones al Latin Grammy por su álbum debut Al romper la burbuja, Joaquina regresa con Los 41, una canción pop/rock que mezcla ironía, ira y humor.

La canción nace de una realización dolorosa pero innegable: cuando alguien dice que “no quiere nada serio” mientras te mantiene en un limbo constante, lo que realmente quiere decir es que no quiere nada contigo.

Es un trago amargo de aceptar, pero Joaquina la convierte en música, riéndose de sus propias desilusiones amorosas pasadas en el proceso.

cortesía

Con frases como “quizás tu madre te doble la ropa hasta que tengas 41 años” y “qué difícil encontrar un hombre en el siglo 21 que pase la noche y no se espante al desayuno”, Joaquina pinta un retrato certero de los hombres mimados, inmaduros y pretenciosos de hoy: esos “niños eternos” que presumen su reloj caro, pero huyen del compromiso.

La letra se desarrolla como una película, entrelazando humor sarcástico, un cigarrillo en la puerta, un desaire en la pista de baile, una ventana que enmarca la actuación de un mal actor, para exponer la ironía y lo absurdo del amor moderno.

Más detalles del sencillo

Los 41 no solo es una catarsis personal convertida en un poderoso himno pop/rock, es una declaración generacional. Un recordatorio de que, aunque duela, aceptar la verdad puede ser liberador, y a veces incluso divertido.

“Los 41 es una canción que siento que muestra un lado más sarcástico de mí. Nació de un chiste en una conversación en donde yo hablaba de una relación que tuve, en donde la persona decía que no quería compromiso, pero yo sabía que era porque lo quería con alguien más, así que profundizamos en ese tema”, explicó la artista.

cortesía

Para Joaquina, esta nueva canción demuestra su madurez como compositora, que da voz a la vida cotidiana, las emociones y las relaciones de su generación.

Un talento que volvió a ser reconocido por la Academia Latina de la Grabación al otorgarle cuatro nuevas nominaciones acerca de su exitoso álbum debut Al romper la burbuja, incluyendo ‘Álbum del Año’, ‘Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo’, ‘Mejor Canción Pop/Rock’ (’No llames lo mío nuestro’) y ‘Mejor Canción de Cantautor ‘(’Aeropuerto’).

La inclusión de Joaquina en la categoría de ‘Álbum del Año’ junto a estrellas como Bad Bunny, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade y otros, la convierte también en la nominada más joven de la historia al ‘Álbum del Año’ por un álbum debut.