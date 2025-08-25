Hoy, la cantautora venezolana y ganadora del Latin GRAMMY JOAQUINA vuelve a demostrar porqué es una de las artistas jóvenes más talentosas del pop latino con el lanzamiento de su nuevo sencillo “amarillo” . Un tema que conecta con su generación, “amarillo” está inspirada en la historia real del momento de claridad de una amiga, cuando reconoció que una relación a largo plazo no podía continuar debido a los sueños divergentes de cada uno para el futuro.

“Escribí esta canción sobre la historia de amor de una amiga… Estábamos hablando en la cocina después de que acababa de terminar con su pareja, y pensé que se veía increíble. Pero, ¿por qué? Habían estado juntos durante tres años. ¿Qué pasó? Y ella me explicó que ya había hecho el duelo por la relación mientras aún estaba en ella. Mi amiga se dio cuenta de que ella y la otra persona eran totalmente diferentes.

Tenían puntos de vista distintos, querían cosas diferentes para sus vidas; ella siempre fue muy ambiciosa, tenía otros planes para su futuro y su carrera, y su pareja nunca lo entendió realmente. Al final, tuvo que aceptarlo y comprender que todo cae en su lugar por sí solo”. – Joaquina

A través de letras honestas, Joaquina pone en palabras esa aceptación dolorosa pero liberadora: “yo no soy lo que siempre buscaste, tengo sueños un poco más grandes”. La canción no se centra en el resentimiento, sino en la madurez de comprender que puede que no sea suficiente amar a alguien si no se va en la misma dirección. El lanzamiento del tema ha sido esperado por los fans durante meses, ya que se ha convertido en uno de los favoritos en vivo gracias a las presentaciones de Joaquina durante su gira ‘al romper la burbuja’.

“amarillo” también marca el primer lanzamiento de Joaquina desde la llegada de su aclamado álbum debut ‘al romper la burbuja’. Lanzado a finales de enero, este álbum de 14 canciones, marca un momento crucial en su trayectoria artística y personal, y lleva a los oyentes a una exploración íntima de la vida, el autodescubrimiento y el crecimiento emocional de JOAQUINA.

El álbum también fue destacado en múltiples ocasiones como “uno de los Mejores Álbumes Latinos del Año”, seguido de recomendaciones que lo colocan como un fuerte candidato a nominación al Latin GRAMMY a “Álbum del Año”.

Los fans notarán sin duda que el lanzamiento de “Amarillo” viene acompañado de un video oficial que rompe con la tradición. En él, se incorpora el brillante tono amarillo del título a la paleta visual característica de Joaquina, que hasta ahora había estado dominada por los colores azul y rojo, usados en los lanzamientos de ‘al romper la burbuja’.

Los seguidores de Joaquina podrán disfrutar de “Amarillo” en vivo durante los próximos shows que dará en España como telonera de la gira ‘Entre Tanta Gente’ de Sebastián Yatra.