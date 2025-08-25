, , , , — La reconocida actriz colombiana Vicky Hernández viene presentando algunos problemas de salud, por lo que recientemente tuvo que ser ingresada a un centro médico para su tratamiento.

De acuerdo al programa de farándula de Caracol Televisión La Red, la artista tuvo que suspender algunas funciones de la obra que protagoniza junto al actor Johan Velandia, en el Teatro La Candelaria, ‘La escena invertida’ debido a su estado de salud.

“Las funciones de este fin de semana tuvieron que ser suspendidas. Sí, señores, no me hagan cara, no me abran los ojos, que no les voy a echar gotas”, precisó Carlos Giraldo durante la emisión del programa.

También señalaron que las funciones suspendidas están a la espera de ser reprogramadas a nuevas fechas, sin mencionar que tipo de afección la aqueja.

“Resulta que Vicky Hernández precisamente presentó unas complicaciones de salud por las cuales tuvo que ser hospitalizada. Sabemos que está mejor, sabemos que ya está mucho mejor y a la espera de reprogramar estas funciones para que la gente pueda ir”, agregó el presentador.

Esto tiene preocupado a los seguidores de la actriz pues no es la primera vez que Hernández presenta una afectación como esta en su salud. Ya el año pasado estuvo en una situación delicada que también requirió hospitalización médica.

Para ese entonces tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una clínica en Bogotá donde le hicieron un reemplazo de vértebras cervicales.

Asilo dio a conocer su amigo cubano y también actor Jorge Cao quien dio un parte de tranquilidad compartiendo una fotografía de la colombiana sonriente.

Poco después de esa operación pudo retomar sus actividades actorales sin mucha complicación.