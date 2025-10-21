El fallecimiento de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, más conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, sigue dando de qué hablar por las extrañas circunstancias en que se dieron.

La joven fue encontrada inconsciente en su hogar y trasladada de urgencia a un centro médico, donde lamentablemente falleció el pasado 15 de octubre.

Las autoridades confirmaron que el caso está bajo investigación, pues existen versiones contradictorias sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Instagram: @baby_demoni_

Fuentes cercanas aseguran que antes de su fallecimiento, la influencer habría tenido una fuerte discusión con su pareja sentimental, identificado como ‘Samor’, lo que se ha convertido en una de las principales líneas de indagación.

Uno de los testimonios más virales es el de Robin Alexis Parra Gamboa, amigo cercano de la víctima, quien relató que habló con ella poco antes de su muerte. Según su versión, Esquín estaba angustiada y alterada tras la pelea con su pareja.

@samor.one Con el respeto de toda la familia salgo hablar de un tema tan delicado ya que hay personas que esta sembrando mentiras y falsos testimonios , lo que menos queria era salir hablar en este momento tan complicado, dios los bendiga ♬ sonido original - samor.one

“Ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer. Llamé a su hermana para advertirle que estaba muy mal y que podría atentar contra su vida”, expresó Parra.

Por su parte, los vecinos indicaron que se habían escuchado gritos y se vio sangre en el lugar. El joven también afirmó que ha recibido presiones para eliminar los videos donde cuenta lo sucedido, aunque se negó a hacerlo.

Instagram: @baby_demoni_

“Yo no le estoy echando la culpa a nadie, solo estoy contando lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón con una persona que me pidió bajar los videos, pero no lo voy a hacer”, dijo.

Los resultados de la necropsia serán fundamentales para esclarecer el caso. Mientras tanto, la empresaria e influencer Yina Calderón, amiga cercana de María Alejandra, reveló que en el cuerpo de la joven hallaron señales de asfixia.

“Le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro”, añadió.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la recolección de pruebas, testimonios y evidencias, con el fin de determinar si la muerte fue producto de un acto violento o un posible suicidio como se refieron en un principio.

Habló Samor One, la pareja de ‘Baby Demoni’

Mediante un video en TikTok, Samor One, la pareja de ‘Baby Demoni’, habló sobre su relación con la influencer.

Indicó que llevaban cinco años de relación y fue él quien la encontró inconsciente en su casa y la ayudó. “Tuvimos una discusión, y yo me salí. A los 15 minutos me mandó un mensaje preocupante y cuando regresé se estaba haciendo daño”.