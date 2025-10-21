La cantante argentina Nicki Nicole viajó a Barcelona para acompañar al joven futbolista Lamine Yamal durante el partido de su equipo Barcelona en la Champions League, donde vencieron por 6-1 al Olympiakos de Grecia, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Los medios de comunicación fotografiaron a Nicki que estaba con la camiseta número 10 de Yamal entre sus manos. La artista celebró eufórica el gol de su pareja, quien marcó de penal y se destacó como una de las figuras de la jornada.

Los otros goles los hicieron Fermín López y Marcus Rashford, tres y dos respectivamente para consagrar la victoria culé.

🚨: Lamine Yamal hasn’t lost a single game for Barcelona with Nicki Nicole watching from the stands. His lucky charm? 👀💫 pic.twitter.com/lp0yR359aF — Barca Coverage✍️ (@BarcaCoverage_) October 21, 2025

Asimismo, la novia de Yamal compartió tribuna con futbolistas como Rafinha y Dani Olmo, quienes no participaron del encuentro por lesión.

La artista y el joven jugador de 18 años, actual ganador del Trofeo Kopa al mejor futbolista sub-21, llevan meses demostrando que su relación va viento en popa.